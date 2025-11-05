الأنبا إرميا يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي لبحث دعم القيم المشتركة وحرية الدين

التقى نيافة الأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بنائب وزير الخارجية الأمريكي مايكل ريجاس، بمقر المركز، تقديرًا للدور المهم الذي يقوم به الأقباط في مصر.

دعم القيم المشتركة

ناقش الجانبان سبل دعم القيم المشتركة، بما في ذلك حرية الدين والمعتقد، والتنسيق بين القيادات الدينية لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع.

كما أشاد نائب الوزير ريجاس بالمبادرات المصرية مثل "بيت العائلة المصرية" التي تعزز التفاهم والوئام بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد اللقاء التزام الولايات المتحدة بدعم حرية الدين، وبمستقبل يتمتع فيه أتباع جميع الديانات بالازدهار والعيش بسلام.