قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بالدوري
سياسيون يهاجمون قرار الكابينت الإسرائيلي باحتلال غزة ويحذرون من تداعياته الكارثية
الهلال الأحمر بشمال سيناء: الاحتلال يمنع إدخال ربع المساعدات المصرية لغزة
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا ممنهجا وتهجيرا قسريا وإبادة جماعية
حاول إنقاذه.. غرق شاب ونجل شقيقته في بحر شبين بالمنوفية
Microsoft تختبر Gaming Copilot مساعد ذكاء اصطناعي للاعبين على Windows 11
عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام
التنسيقية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل
متمسك بالأهلي.. أشرف بن شرقي يرفض عرض الشحانية القطري
خبير علاقات دولية: قيادات حماس تتاجر بالمساعدات وتضلل الرأي العام
حزب الوعي: الاحتلال الإسرائيلي لغزة تصعيد خطير يواجهه موقف مصري ثابت
الأعلى للشئون الإسلامية يرد على الجدل حول تدريس الجزية بالأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

د. أمل منصور
د. أمل منصور

لم نعد نُحب كما كنا، ولا نُعلن كما يجب، ولا نُسمّي كما اعتادت القلوب في زمن الصدق. باتت العلاقات تُولد بلا ملامح، وتُروى بلا وعود، وتُعاش بلا اسم يُناديها ولا وصف يُنقذها من التيه. نخوضها بكامل العاطفة، وبلا يقين، نتعلق وننسحب، نشتاق ونصمت، ننتظر شيئًا لا نعرف ملامحه،

نحن في  زمنٍ كثرت فيه الخيارات، ضاعت البدايات، وتبددت النهايات. باتت العلاقات تُعاش وكأنها تجربة مؤقتة، نُجرب بها مشاعرنا لا قلوبنا، نمنحها الوقت دون أن نمنحها تعريفًا، نُمارس الحضور دون التزام، ونترك كل شيء مفتوحًا على الاحتمالات. هكذا نشأت ظاهرة "العلاقات بلا مسميات"، تلك التي لا هي صداقة صافية، ولا حبٌ واضح، ولا حتى علاقة عابرة… بل مساحة رمادية تعجّ بالمشاعر المربكة، وتُخفي خلف صمتها الكثير من القلق، والخوف، والتردد.

هي علاقات تشبه السير في الضباب، فيها من الحضور ما يكفي للتعلّق، ومن الغموض ما يكفي للتورّط، لكنها تخلو من كل طمأنينة واضحة. نحن نُبقيها بلا مسمى كي لا نخسرها، ونُجمّلها بكلمات فضفاضة كـ"ارتياح" أو "تفاهم"، لأن الحقيقة الكاملة مخيفة، أو لأننا لا نريد أن نبدو من يطالب بشيء… في زمن الفرار. نحن اليوم نخاف المسميات أكثر مما نخاف الفقد. نخشى من كلمة "ارتباط" وكأنها قيد، ونهرب من تسمية العلاقة وكأنها تُلزمنا بشيء لا نريد تحمّله. نُبقي الآخر قريبًا بما يكفي ليظل معنا، وبعيدًا بما يكفي لنبقي أبواب الانسحاب مفتوحة. نعيش حالة من المراوغة العاطفية، نُرسل إشارات محبة، ثم نتراجع خطوة، نمنح الأمل، ثم نُلقي عليه ظلال الشك. والمفارقة أن هذه المساحات الغامضة قد تبدو جذابة في بدايتها، لكنها مع الوقت تتحول إلى فوضى وجدانية .

دخلت السوشيال ميديا على الخط، فزادت الطين تشتتًا. منصة تتيح لك أن تكون حاضرًا وغائبًا في آن، واحد . أن تُحب في العلن وتخفي العلاقة عن التوصيف، أن تبعث القلوب وتُطفئها بالإيموجي، أن تقول الكثير دون أن تلتزم بشيء. وفي هذا المناخ الرقمي، أصبحت العلاقات "بلا مسمى" الخيار الأسهل: لا مسؤوليات، لا تعريف، لا خسارة حقيقية… أو هكذا يُخيَّل. لقد أتاح هذا العالم الرقمي الفرصة لخلق ألف علاقة بلا اسم، وألف ارتباط بلا تواصل حقيقي. نُراسل، ونتبادل الصور، ونُشارك التفاصيل اليومية، وكأننا نعيش حياةً مزدوجة: واحدة ظاهرها خفة، وباطنها تعلق، لكن لا أحد يملك شجاعة الاعتراف، ولا أحد يريد أن يُفسد "اللحظة" بالسؤال الكبير: ما الذي يجمعنا؟ وماذا نكون لبعضنا؟ فالمنصات خلقت مناخًا مثاليًا للهروب من الوضوح، وأنتجت أنماطًا من العلاقات تُغذي الحنين وتُرضي الاحتياج اللحظي دون أن تُلزم الطرفين بأي شكل من أشكال المستقبل.

الحرية في الحب جميلة، لكن حين تنزع عنها الوضوح والمسؤولية، تتحول إلى فوضى وجدانية. الفوضى التي تُربك القلب، وتضعه في اختبار دائم: هل أصدق إحساسي أم أواجه واقعي؟ وهل من أحبني حقًا… أم كان يهوى فقط وجودي المريح في ظله، دون أن يسأل نفسه: من أكون بالنسبة له؟ لأن العلاقة حين لا تُسمّى، لا تُحمى. والقلوب حين لا تُحترم وضوحها، تتكسر في صمت، وتتعلم أن تُخفي مشاعرها كوسيلة نجاة. نحن لا نحتاج إلى مسميات كبيرة، بل إلى صراحة صغيرة، تضعنا أمام أنفسنا، وتُعرّي خوفنا، وتُعلمنا أن الحب ليس عيبًا، والوضوح ليس ضعفًا، والنية الصادقة لا تُقلل من الكرامة.

التحليل النفسي لهذا النمط يكشف عن خوف دفين من الرفض، من الالتزام، من الفقد، من الجدية،  كثيرون يخوضون هذه العلاقات لأنهم لا يملكون شجاعة الارتباط، ولا قدرة على الوحدة. يريدون أن يشعروا أنهم محبوبون دون أن يتحملوا مسؤولية الحب. هي أنانية مقنّعة بمظهر الحرية. نوع من التملّك العاطفي الهادئ، حيث لا تُعلن أنك تُحب، لكنك لا تسمح للآخر أن يُحب سواك. تُبقيه في حالة ترقب، وتُحيطه بالاهتمام المشروط، وتُشبع حاجتك العاطفية من وجوده… دون أن تمنحه الأمان أو الاعتراف.

المرأة، تحديدًا، تدفع الثمن الأكبر. لأنها تميل بطبيعتها إلى الربط بين الشعور والمعنى، بين اللفظ والدلالة، بين ما يُقال وما يُقصد. تدخل بعاطفتها، وتبحث عن يقين، وتنتظر لحظة التصريح، لكن حين تتأخر تلك اللحظة، تبدأ في التبرير بدلًا من التساؤل، وتُفسر الغموض على أنه خوف، لا تهرب، وتُراهن على الوقت لعله ينضج العلاقة، فيما العلاقة ذاتها تتآكل يومًا بعد يوم. ولا يحق لها العتاب، لأن لا شيء رسمي، ولا إعلان يُثبت، ولا التزام يُحاسَب عليه أحد. فتظل هي وحدها العالقة بين صمت الطرف الآخر، وضجيج قلبها الذي لا يعرف إلى من ينتمي فعلًا. تُصبح أسيرة مشاعر لا يُعترف بها، ولا تُرفض، فقط تُترك معلّقة… بين لا شيء وكل شيء.

والرجل الذي يختار هذا النوع من العلاقة، غالبًا لا يفتقد المشاعر، لكنه يفتقد الحسم. يخشى أن يُحب فيُجرَح، أو يُرفض، أو يُكبّل. فيُفضّل الدور المريح: حضور بلا وعد، حب بلا عنوان، واهتمام لا يترتب عليه شيء. ينسحب إن سُئل، ويُفسر الحنين على أنه تعلّق غير مبرر، ويرى أن المرأة التي تطلب الوضوح “تستعجل”، بينما هو لا يعلم أنه لا يمنحها سوى الغموض المتراكم، والخذلان المؤجل.

في النهاية، لا شيء يدمر القلوب أكثر من الحب الذي لا يُسمّى. لا من تلك العلاقات التي تُشبه الركض في دائرة مغلقة، حيث لا بداية تُعلن، ولا نهاية تُنهي، ولا طريق واضح يُقال له: ها هنا نمشي. الحب لا يُختبَر بالاحتمالات، ولا يُقاس بمدى قدرتك على الهروب منه، بل بصدقك حين تختار البقاء… وبشجاعتك حين تُسميه، وتحتضنه، وتعترف به وجهًا لوجه.

الحرية الحقيقية في العلاقات لا تأتي من التفلّت، بل من القدرة على أن تقول بصدق: “أنا معك… لأنك تعنيني.”

وما دون ذلك… فوضى يرتدي فيها الحنين قناع الحرية، وتبكي فيها القلوب وحدها، خلف شاشات مُطفأة

الحب العلاقات الصدق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

عداد كهرباء.. أرشيفية

حتى لا تفقد رصيدك.. اعرف أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

ترشيحاتنا

الدكتور خالد منتصر

طبيب عن دراسة المسيحيين بالأزهر: لو «جورج» دخل الأزهر هتبقى حاجة مميزة

الإخوان

كيف حاول الإخوان تحويل الأزهر لقبلة فكرية لهم؟.. الأعلى للشؤون الإسلامية يكشف

جانب من الحلقة

أطباء يحذرون: إنكار الأهل لحالة أطفالهم يؤخر العلاج

بالصور

طريقة عمل ستربس الدجاج

طريقة عمل ستربس الدجاج
طريقة عمل ستربس الدجاج
طريقة عمل ستربس الدجاج

مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور

ودعي الروائح الكريهة للأبد.. 6 حيل طبيعية لتعطير منزلك برائحة تدوم لأيام

حيل طبيعية لتعطير المنزل
حيل طبيعية لتعطير المنزل
حيل طبيعية لتعطير المنزل

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية

فيديو

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد