قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الغندور» يكشف كواليس ما بعد إهدار «الجزيري» فرصة هدف الزمالك أمام سيراميكا
بتفرك عنيك كتير.. احترس: هذه العادة تهدّد بمشاكل خطيرة
عملية «برية تدريجية».. إسرائيل تعلن خطتها للسيطرة على غزة بعد 22 شهرًا من الحرب
سامسونج تستعد لإطلاق جهاز Galaxy Tab A11 الجديد
3 مشاكل نفسية هتخليك تجوع من غير ما تحس.. تعرّف عليها
رمضان السيد: الأهلي تأثر كثيرًا بغياب إمام عاشور.. ومحمد شريف خارج الخدمة
صناديق حماية لـ«الدليفري»| وزير العمل: عقد العامل يصبح دائمًا إذا رفض «صاحب العمل» التوقيع وسأعاقبه
12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟
اعتقال نحو 500 متظاهر في لندن من داعمي «فلسطين أكشن» |تفاصيل
جماهيره الأعظم في العالم.. «فتوح»: أعشق الزمالك لأنه قاهر الإنجليز.. والصفقات الجديدة مميزة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بتفرك عنيك كتير.. احترس: هذه العادة تهدّد بمشاكل خطيرة

فرك العينين
فرك العينين
اسماء محمد

يُعد فرق العينين من العادات الشائعة بشكل كبير بين الكبار والصغار ولكن وجد الأطباء أن لها بعض الأضرار الصحية خاصة على العين.

وفرك العينين من العادات التلقائية التى دون أن تُفكر في الأمر عندما تشعر بالتعب أو بعدم الراحة. 

ووفقا لما جاء في موقع eyesonrosemont فإن فرك العينين يهددك بالمشكلات الصحية التالية:

سحجات القرنية

تتطور هذه الخدوش المؤلمة على القرنية، وهي الطبقة الشفافة من الأنسجة التي تغطي القزحية والبؤبؤ و قد تكون أكثر عرضة للإصابة بسحجات القرنية إذا دخلت قطعة صغيرة من الغبار أو الحطام إلى عينك عند فركها.

زرع القرنية


الهالات السوداء تحت العينين

قد يؤدي الفرك الشديد إلى تمزق الأوعية الدموية الصغيرة تحت العينين، مما يجعل البشرة تبدو داكنة كما قد يسبب الفرك الانتفاخات والتجاعيد.
 

القرنية المخروطية

 القرنية المخروطية هي حالة تحدث عندما ترقق القرنية وتصبح مخروطية الشكل وتُشوّه هذه الحالة الرؤية وتُصعّب الرؤية بوضوح ويزيد فرك العينين، خاصةً عند استخدام مفاصل الأصابع، من خطر الإصابة بالقرنية المخروطية، وفقًا لدراسة بحثية فرنسية نُشرت في عدد فبراير 2020 من مجلة "القرنية".

فرك العين


لمس العينين دون غسل اليدين

غسل اليدين قبل لمس العينين طريقة سهلة لتجنب التهابات العين التي تسببها البكتيريا والفيروسات والأوساخ وغيرها من المواد كما يُحافظ غسل اليدين على صحتك. 

تدخل العديد من الفيروسات، بما فيها الإنفلونزا، الجسم عبر العينين والأغشية المخاطية الأخرى.

من المهم جدًا غسل يديك قبل وضع العدسات اللاصقة أو إزالتها و إذا لمستها بأيدٍ متسخة، فقد تُصاب بعدوى خطيرة قد تُسبب مشاكل بصرية دائمة.

فرك العينين العينين أضرار فرك العينين خطورة فرك العينين القرنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أنهيت علاقتي الإيجارية بالتراضي ودون تعويض.. فيديو

حالة الطقس غدًا

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

الإيجار القديم

الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

المناعة

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

السمك

طريقة عمل صينية السمك في الفرن بمذاق شهي

بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد