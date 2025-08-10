بتفرك عنيك كتير.. احترس: هذه العادة تهدّد بمشاكل خطيرة

يُعد فرق العينين من العادات الشائعة بشكل كبير بين الكبار والصغار ولكن وجد الأطباء أن لها بعض الأضرار الصحية خاصة على العين.

وفرك العينين من العادات التلقائية التى دون أن تُفكر في الأمر عندما تشعر بالتعب أو بعدم الراحة.

ووفقا لما جاء في موقع eyesonrosemont فإن فرك العينين يهددك بالمشكلات الصحية التالية:

سحجات القرنية

تتطور هذه الخدوش المؤلمة على القرنية، وهي الطبقة الشفافة من الأنسجة التي تغطي القزحية والبؤبؤ و قد تكون أكثر عرضة للإصابة بسحجات القرنية إذا دخلت قطعة صغيرة من الغبار أو الحطام إلى عينك عند فركها.



الهالات السوداء تحت العينين

قد يؤدي الفرك الشديد إلى تمزق الأوعية الدموية الصغيرة تحت العينين، مما يجعل البشرة تبدو داكنة كما قد يسبب الفرك الانتفاخات والتجاعيد.



القرنية المخروطية

القرنية المخروطية هي حالة تحدث عندما ترقق القرنية وتصبح مخروطية الشكل وتُشوّه هذه الحالة الرؤية وتُصعّب الرؤية بوضوح ويزيد فرك العينين، خاصةً عند استخدام مفاصل الأصابع، من خطر الإصابة بالقرنية المخروطية، وفقًا لدراسة بحثية فرنسية نُشرت في عدد فبراير 2020 من مجلة "القرنية".



لمس العينين دون غسل اليدين

غسل اليدين قبل لمس العينين طريقة سهلة لتجنب التهابات العين التي تسببها البكتيريا والفيروسات والأوساخ وغيرها من المواد كما يُحافظ غسل اليدين على صحتك.

تدخل العديد من الفيروسات، بما فيها الإنفلونزا، الجسم عبر العينين والأغشية المخاطية الأخرى.

من المهم جدًا غسل يديك قبل وضع العدسات اللاصقة أو إزالتها و إذا لمستها بأيدٍ متسخة، فقد تُصاب بعدوى خطيرة قد تُسبب مشاكل بصرية دائمة.