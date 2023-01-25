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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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Everything Everywhere يتصدر وتوم كروز حاضر بفيلمه.. التفاصيل الكاملة لقائمة ترشيحات الأوسكار لعام 2023

مرشحي الأوسكار
مرشحي الأوسكار

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قوائم ترشيحات النسخة 95، اليوم، قبل إقامة حفلها السنوي يوم 12 مارس المقبل، في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، ويذاع على الهواء مباشرة عبر قناة ABC الأمريكية.

 

وتولى الممثل البريطاني المسلم ريز أحمد مهمة الإعلان عن ترشيحات الأوسكار، برفقة زميلته الأمريكية أليسون ويليامز، في بث مباشر عبر منصات الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب. 

 

واتسمت قوائم ترشيحات الأوسكار بالتنوع بشكل واضح هذا العام، بالحضور البارز لنجوم من أصل آسيوي، وخاصة أبطال فيلم Everything Everywhere All at Once، فيما غابت النساء عن قوائم أفضل المخرجين.

 

فيما نال فيلم نتفليكس All Quiet on the Western Front الذي يدور حول حالة من الحرب في ألمانيا، وطبيعة الحياة بين الجنود، نال 9 ترشيحات، متساويا مع The Banshees of Inisherin الأكثر تتويجا بالجوائز والترشيحات هذا العام.

 

Everything Everywhere يتصدر الأوسكار

Everything Everywhere All at Once

 

تفوق فيلم Everything Everywhere All at Once في قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2023، ونال 11 اختيارا، بعدما نال العديد من التكريمات منذ انطلاق موسم الجوائز.

 

وترشح أبطال فيلم Everything Everywhere All at Once ضمن قوائم الأفضل تمثيليا، وتنافس ميشيل يوه على جائزة أفضل ممثلة، وزميلتها جيمي لي كرتيس على جائزة أفضل ممثلة مساعدة، والبطل كي هوي كوان على جائزة أفضل ممثل مساعد. 

 

 

توم كروز حاضر في قائمة الأوسكار

توم كروز

 

غاب اسم الممثل العالمي توم كروز عن قوائم ترشيحات الأوسكار لمدة 23 عاما، بعدما كان آخر اختيار له عام 2000، ضمن قائمة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم  Magnolia. 

 

ولم يتمكن توم كروز من الترشح ضمن قائمة أفضل ممثل لنيل جائزة الأوسكار لهذا العام أيضا، لكن فيلمه Top Gun: Maverick ترشح لنيل 5 جوائز منها أفضل فيلم، وبالتالي ضمن تواجده في الحفل السنوي المقرر إقامته مارس المقبل، كواحد من أبطال ومنتجي العمل. 

 

ورغم عدم ترشح توم كروز على جائزة أفضل ممثل، إلا أنه قد يحصل على أول أوسكار له في مشواره الفني المليء بالنجاحات على مستوى الجوائز والتكريمات والإيرادات من خلال Top Gun: Maverick.

 

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بعد غياب 23 عاما.. توم كروز يترشح ضمن قوائم الأوسكار

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Everything Everywhere All at Once يتصدر ترشيحات الأوسكار.. تعرف على قصته

 

 

مرشحين الأوسكار لأول مرة 

 

ترشح الممثل بريندان فريزر ضمن قائمة أفضل ممثل للمنافسة على جائزة الأوسكار هذا العام، عن بطولة فيلم The Whale الذي شهد عودته إلى الأضواء مرة أخرى. 

 

وينافس بريندان فريزر على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مع قائمة من النجوم تضم أوستن بتلر الذي يترشح لأول مرة عن فيلم Elvis، إلى جانب كل من كولين فاريل، وبول ميسكال، وبيل نايي. 

 

فيما نالت آنا دي أرماس ترشيحها الأول في قائمة أفضل ممثلة عن بطولة فيلم Blonde، وتنافسها على الجائزة ميشيل يوه بطلة فيلم Everything Everywhere All at Once، لكن على الأغلب ستذهب جائزة هذا العام إلى كيت بلانشيت التي تألقت في تقديم شخصية ليديا تار أول مايسترو وقائد أوركسترا ألمانية في TAR.

 

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القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2023

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ترشيحات الأوسكار.. بريندان فريزر لأول مرة ضمن قائمة أفضل ممثل عن The Whale

 

غياب السينما العربية والتنويه للهندية

وغابت الأفلام العربية عن قوائم الأوسكار المتوقعة، سواء على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، أو على مستوى الأفلام الوثائقية، واللايف أكشن. 

 

فيما ترشحت أغنية فيلم RRR الهندي ضمن قوائم الأفضل في ترشيحات الأوسكار  هذا العام، بينما خرج الفيلم من القائمة القصيرة لأفضل عمل ناطق باللغة الأجنبية. 

 

واستحوذ الفيلم وخاصة أغنيته الشهيرة “ناتو ناتو” على عقول الجمهور الأمريكي، ونال أبطاله إشادات وتسعة رغم أنه ينتمي لفئة الأفلام الهندية القديمة التي تعتمد على مشاهد الضرب والعنف غير المنطقي

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