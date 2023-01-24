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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Everything Everywhere All at Once يتصدر ترشيحات الأوسكار.. تعرف على قصته

بطلة Everything Everywhere
بطلة Everything Everywhere All at Once

تفوق فيلم Everything Everywhere All at Once في قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2023، ونال 11 اختيارا، بعدما نال العديد من التكريمات منذ انطلاق موسم الجوائز.

Everything Everywhere All at Once

 

وجاء ترتيب الأعمال الأكثر ترشحا في قوائم الأوسكار كالتالي: 

 

Everything Everywhere All at Once

 11 ترشيحا

 

All Quiet on the Western Front

 9 ترشيحات 

 

The Banshees of Inisherin

 9 ترشيحات 

 

Elvis

8 ترشيحات 

 

The Fabelmans-

 7 ترشيحات 

 

Tár

 6 ترشيحات 

 

Top Gun: Maverick

 6 ترشيحات 

 

Black Panther: Wakanda Forever

 5 ترشيحات 

 

Everything Everywhere All at Once

 

وترشح أبطال فيلم Everything Everywhere All at Once ضمن قوائم الأفضل تمثيليا، وتنافس ميشيل يوه على جائزة أفضل ممثلة، وزميلتها جيمي لي كرتيس على جائزة أفضل ممثلة مساعدة، والبطل كي هوي كوان على جائزة أفضل ممثل مساعد. 

تدور أحداث فيلم Everything Everywhere All at Once حول مهاجرة صينية تتورط في مغامرة لإنقاذ الكون من خلال  نسخ مختلفة منها في الأكوان المتعددة. 

ووصف فيلم Everything Everywhere All at Once بأنه أحد الأكثر الأعمال السينمائية جنونا، وهي دراما خيال علمي عبثية، وتحولت البطلة التي تمتلك مغسلة برفقة أسرتها المهاجرة إلى بطلة خارقة في مهمة لإنقاذ الكون من شخص يحاول إلحاق الضرر به.

 

 

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