يسرائيل هيوم تكشف تفاصيل جديدة عن العمليات الاستخبارية الإسرائيلية في إيران
من عمرو دياب الى أحمد عبد العزيز.. نجوم تعدوا على معجبيهم فى مواقف محرجة
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد انضمامه لمانشستر يونايتد.. مهاجم سلوفيني يشعل صراع الكبار في الميركاتو

أمينة الدسوقي

تصدر اسم المهاجم السلوفيني الشاب بنيامين سيسكو، لاعب آر بي لايبزيغ الألماني، عناوين سوق الانتقالات الصيفية، في ظل المنافسة المحتدمة بين عمالقة البريميرليغ للظفر بخدماته.

مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع سيسكو

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو قادما من لايبزيج الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية

وقال بيان النادي الإنجليزي، "يسعد نادي مانشستر يونايتد أن يؤكد انضمام بنيامين سيسكو إلى النادي، بشرط التسجيل".

وأضاف، “وقع الدولي السلوفيني عقدًا حتى يونيو 2030”.

وكان قد دخل ناديا مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في سباق قوي للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تقدر قيمته السوقية بنحو 70 مليون يورو (81 مليون دولار تقريبًا).

مسيرة مبكرة وإنجازات لافتة

ولد سيسكو في 31 مايو 2003، ويبلغ طوله 1.95 متر، ويشغل مركز المهاجم الصريح. بدأ مسيرته في نادي مسقط رأسه "راديتشه" قبل أن ينتقل بين عدة أندية سلوفينية في الفئات السنية، حيث لفت الأنظار بتسجيله 59 هدفا في 23 مباراة لفريق تحت 15 عاما بنادي "كريشكو".

في عام 2019، وقع سيسكو عقدا احترافي مع ريد بول سالزبورغ النمساوي وهو في سن 16 عاما، قبل أن تتم إعارته إلى فريق ليفيرينغ الذي ينافس في الدرجة الثانية، حيث سجل 22 هدفًا في 44 مباراة.

عاد بعدها إلى الفريق الأول لسالزبورغ محققًا ثلاثة ألقاب في الدوري النمساوي ولقبًا في كأس النمسا، قبل انتقاله إلى لايبزيغ، حيث برز كأحد أبرز المهاجمين الشباب في البوندسليغا، مسجلا 21 هدفا في جميع المسابقات خلال موسم 2024-2025.

أرقام دولية مبكرة

مثل سيسكو منتخب سلوفينيا في جميع المراحل السنية، وأصبح أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الأول في 2021 بعمر 18 عامًا، كما بات أصغر هداف في تاريخ منتخب بلاده بعد تسجيله أول أهدافه الدولية في أكتوبر من العام نفسه. حتى الآن، خاض 41 مباراة دولية سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة.

نادي مانشستر يونايتد يفوز بالصفقة 

وتوصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية.

السلوفيني الشاب بينجامين سيسكو بينجامين سيسكو سيسكو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنيامين سيسكو

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

خالد الغندور

خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

حزب المؤتمر

قيادية بالمؤتمر: البيان العربي الرافض لاحتلال غزة حمل رسائل واضحة وقوية إلى العالم بأسره

عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحرية المصري

عيد عبد الهادي: البيان العربي الإسلامي يعبر عن موقف صلب وموحد لرفض مخطط احتلال غزة

هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب

برلماني: البيان العربي الإسلامي بشأن غزة رسالة حاسمة لوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال

فستان البحر.. مي عمر تخطف الانظار بإطلالة صيفية جذابة| شاهد

شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي

لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

