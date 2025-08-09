بعد انضمامه لمانشستر يونايتد.. مهاجم سلوفيني يشعل صراع الكبار في الميركاتو

تصدر اسم المهاجم السلوفيني الشاب بنيامين سيسكو، لاعب آر بي لايبزيغ الألماني، عناوين سوق الانتقالات الصيفية، في ظل المنافسة المحتدمة بين عمالقة البريميرليغ للظفر بخدماته.

مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع سيسكو

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو قادما من لايبزيج الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية

وقال بيان النادي الإنجليزي، "يسعد نادي مانشستر يونايتد أن يؤكد انضمام بنيامين سيسكو إلى النادي، بشرط التسجيل".

وأضاف، “وقع الدولي السلوفيني عقدًا حتى يونيو 2030”.

وكان قد دخل ناديا مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في سباق قوي للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تقدر قيمته السوقية بنحو 70 مليون يورو (81 مليون دولار تقريبًا).

مسيرة مبكرة وإنجازات لافتة

ولد سيسكو في 31 مايو 2003، ويبلغ طوله 1.95 متر، ويشغل مركز المهاجم الصريح. بدأ مسيرته في نادي مسقط رأسه "راديتشه" قبل أن ينتقل بين عدة أندية سلوفينية في الفئات السنية، حيث لفت الأنظار بتسجيله 59 هدفا في 23 مباراة لفريق تحت 15 عاما بنادي "كريشكو".

في عام 2019، وقع سيسكو عقدا احترافي مع ريد بول سالزبورغ النمساوي وهو في سن 16 عاما، قبل أن تتم إعارته إلى فريق ليفيرينغ الذي ينافس في الدرجة الثانية، حيث سجل 22 هدفًا في 44 مباراة.

عاد بعدها إلى الفريق الأول لسالزبورغ محققًا ثلاثة ألقاب في الدوري النمساوي ولقبًا في كأس النمسا، قبل انتقاله إلى لايبزيغ، حيث برز كأحد أبرز المهاجمين الشباب في البوندسليغا، مسجلا 21 هدفا في جميع المسابقات خلال موسم 2024-2025.

أرقام دولية مبكرة

مثل سيسكو منتخب سلوفينيا في جميع المراحل السنية، وأصبح أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الأول في 2021 بعمر 18 عامًا، كما بات أصغر هداف في تاريخ منتخب بلاده بعد تسجيله أول أهدافه الدولية في أكتوبر من العام نفسه. حتى الآن، خاض 41 مباراة دولية سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة.

نادي مانشستر يونايتد يفوز بالصفقة

وتوصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية.