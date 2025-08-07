مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة سيسكو تمهيدًا لقيادة ثلاثي هجومي جديد

اقترب نادي مانشستر يونايتد من التعاقد مع المهاجم السلوفيني الشاب بنجامين سيسكو، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي لايبزيج الألماني، حسبما أفاد موقع "ذا أثلتيك" البريطاني.

ووفقًا للتقرير، فإن إدارة "الشياطين الحمر" ستدفع مبلغ 76.5 مليون يورو (ما يعادل 66.4 مليون جنيه إسترليني) كمقدم للصفقة، إضافة إلى 8.5 مليون يورو (7.3 مليون جنيه) كحوافز ومكافآت مشروطة.

ويُنتظر أن يشكل سيسكو، البالغ من العمر 22 عامًا، عنصرًا محوريًا في الهجوم الجديد للفريق، والذي سيبدأ به الموسم المقبل إلى جانب الثنائي ماتيوس كونيا وبرايان مبيومو، في إطار إعادة هيكلة هجومية كاملة يسعى من خلالها مانشستر يونايتد لتعزيز قدراته التهديفية.

سيسكو تألق بشدة الموسم الماضي بقميص لايبزيج، حيث نجح في تسجيل 21 هدفًا في مختلف المسابقات، وهو ما وضعه تحت أنظار عدة أندية أوروبية كبرى، في مقدمتها نيوكاسل يونايتد، الذي حاول ضمه دون أن ينجح في إقناعه، حيث فضّل اللاعب الانتقال إلى أولد ترافورد.

وتُعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية مهمة لإدارة مانشستر يونايتد، التي تعمل على دعم الفريق بعناصر شابة وواعدة قادرة على إحداث الفارق، خاصة في ظل تطلعات العودة للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والأوروبية.