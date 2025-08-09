قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة
السلطات الإيرانية تلقي القبض على 20 مشتبهاً بأنهم عملاء للموساد الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تغير المناخ السبب.. انتشار بيئة القراد و خطر الإصابة بمرض لايم| ما القصة؟

القراد
القراد
أمينة الدسوقي

تشهد الولايات المتحدة وكندا هذا العام معدلات قياسية لطلب الرعاية الطبية الطارئة بسبب لدغات القراد، في أعلى مستوى لها منذ عام 2017، وفق بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

انتشار بيئة القراد خطر الإصابة بمرض لايم

ويعزو الخبراء هذه الزيادة إلى ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن تغير المناخ، ما أتاح لهذه الحشرات التوسع إلى مناطق جديدة، بعضها أقل دراية بالمخاطر وطرق الوقاية.

ووفق سي إن إن فإن الدكتور توماس دانيلز، مدير مركز "لويس كالدر" بجامعة فوردهام، أوضح أن مرض لايم كان نادر الحدوث في كندا منتصف الثمانينيات، لكنه أصبح اليوم واسع الانتشار ومستقرًا نسبيا.

 وتشير وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى أن "قرادة الغزال" الناقلة للمرض تنشط عندما تتجاوز الحرارة 7 درجات مئوية وتزدهر في بيئات ذات رطوبة لا تقل عن 85%.

ويحذر دانيلز من أن القراد يفضل المناطق المظللة ذات الغطاء النباتي الكثيف، بينما نادرا ما يوجد في الأعشاب المعرضة للشمس طوال اليوم. 

كما أن التهديد لا يقتصر على القراد، إذ يتزايد خطر البعوض الناقل لأمراض مثل فيروس غرب النيل وحمى الضنك والملاريا.

وتؤكد الدكتورة إيرين موردكاي من جامعة ستانفورد أن الاحترار العالمي، إلى جانب التدخل البشري في النظم البيئية، يجعل الظروف أكثر ملاءمة لانتقال الأمراض في أمريكا الشمالية. 

وتتفق معها الدكتورة جين تساو من جامعة ولاية ميشيغان، مضيفة أن تغييرات استخدام الأراضي وإدارة الحياة البرية، خصوصًا أعداد الغزلان ذات الذيل الأبيض، عوامل رئيسية في تحديد مناطق انتشار القراد.

مرض لايم الأعراض وطرق الانتقال

تعد قرادة الغزال أو "القرادة سوداء الأرجل" الناقل الأساسي لمرض لايم.

وخلال مرحلة اليرقة، يكون حجمها ضئيلًا جدًا كحبة بذور الخشخاش، ما يسهل تفويتها. 

وعند تغذيتها على الدم، قد تنقل بكتيريا بورليا بورغدورفيري المسببة للمرض، والتي تستطيع الانتقال عبر مجرى الدم إلى القلب والجهاز العصبي والمخ.

ويحذر بريان فالون، مدير مركز أبحاث مرض لايم بجامعة كولومبيا، من أن العدوى قد تتسبب في أعراض متعددة الأجهزة، ما يستدعي التشخيص والعلاج المبكرين.

الوقاية نافذة زمنية حاسمة

يشدد دانيلز على أن إزالة القرادة في أسرع وقت ممكن هي خط الدفاع الأول ضد العدوى، إذ يمتد الوقت اللازم لانتقال بكتيريا مرض لايم بين 24 و48 ساعة من بدء تغذيتها. أما فيروس باوسان النادر، فيمكن أن ينتقل خلال 15 دقيقة فقط.

وينصح الخبراء باستخدام مِلقط للإمساك بالقرادة من أقرب نقطة لجسمها وسحبها برفق. 

وإذا تُركت لفترة طويلة، قد تنتفخ حتى حجم حبة زبيب من امتصاص الدم المستمر.

لدغات القراد الولايات المتحدة كندا المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مرض لايم قرادة الغزال خطر البعوض الناقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

خالد الغندور

خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا

ترشيحاتنا

الطريقة الرفاعية

الطريقة الرفاعية تمنع استخدام الأدوات الحادة والزواحف في احتفالات المولد النبوي

الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الهند

مفتي الهند يدعو إلى صوم يوم الإثنين المقبل نصرةً للمسلمين في غزة

الجامع الأزهر

كيف نواجه مفاهيم الجماعات المتطرفة المغلوطة عن الفقه؟ الأزهر يجيب

بالصور

فستان البحر.. مي عمر تخطف الانظار بإطلالة صيفية جذابة| شاهد

مي عمر
مي عمر
مي عمر

شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي

فيات
فيات
فيات

لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب

فيديو

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد