للوقاية من المخاطر.. اكتشف أعراض مرض سرطان البنكرياس

يعد سرطان البنكرياس من أخطر الأمراض التى تهدد الإنسان ويساهم الاكتشاف المبكر بصورة كبيرة في علاجه.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض مرض سرطان البنكرياس.

أعراض سرطان البنكرياس

لا يسبب سرطان البنكرياس غالبًا أي أعراض إلا بعد الوصول إلى مرحلة متقدمة وقد تشمل مؤشرات سرطان البنكرياس وأعراضه حال ظهورها:

ألمًا في البطن يمتد إلى جانبي الجسم أو الظهر.

فقدان الشهية.

نقصان الوزن.

اصفرار الجلد وبياض العينين، أو ما يُعرف باليرقان.

طفو البراز أو براز فاتح اللون.

البول داكن اللون.

الحكة.



إصابة حديقة بمرض السكري، أو خروج حالة داء السكري الموجودة عن نطاق السيطرة.

ألمًا وتورُّمًا في إحدى الذراعين أو الساقين قد يكون بسبب جلطة دموية.

الشعور بالإرهاق أو الضعف.

متى تزور الطبيب

احجز موعدًا طبيًا مع الطبيب إذا ظهرت عليك أعراض تُثير القلق.