الدور التمهيدي 1و2.. نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

أقيمت قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت في دار السلام، بتنزانيا، وأسفرت عن مواجهات قوية في الدورين الأول والثاني.
الدور التمهيدي الأول (ذهاب 19-21 سبتمبر – إياب 26-28 سبتمبر)
- الجيش الرواندي × بيراميدز المصري
- جاموس (جنوب السودان) × الهلال السوداني
- القوات المسلحة (النيجر) × الترجي التونسي
- دادجي (بنين) × بطل الدوري الليبي
- ASCK التوجولي × نهضة بركان المغربي
- إيست آند ليونز السيراليوني × الاتحاد المنستيري التونسي
- جولد ستارز الغاني × شبيبة القبائل الجزائري
- باتا (غينيا الاستوائية) × نواذيبو الموريتاني
- ريال بانجل الجامبي × الجيش الملكي المغربي
- فاسيل الليبيري × مولودية الجزائر
- وصيف الدوري الكونغولي × المريخ السوداني
الدور التمهيدي الثاني (ذهاب 17-19 أكتوبر – إياب 24-26 أكتوبر)
- آيجل نوار (بوروندي) أو إيه إس إيه إس (جيبوتي) × الأهلي المصري
- إنشورانش (إثيوبيا) أو ميلاندجي (زنجبار) × بيراميدز المصري أو الجيش الرواندي
- راحيمو (بوركينا فاسو) أو مانجا سبور (الجابون) × القوات المسلحة (النيجر) أو الترجي التونسي
- إيست آند ليونز (سيراليون) أو الاتحاد المنستيري × جولد ستارز (غانا) أو شبيبة القبائل
- وصيف الدوري الليبي أو حوريا الغيني × ريال بانجل (جامبيا) أو الجيش الملكي المغربي
- دادجي (بنين) أو بطل الدوري الليبي × ASCK التوجولي أو نهضة بركان المغربي