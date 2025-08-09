رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

في لقاء تلفزيوني مؤثر، تحدث الفنان القدير رشوان توفيق عن علاقته الروحية العميقة بوالدته، واصفًا إياها بأنها من أولياء الله الصالحين، مؤكدًا أنها كانت تكثر من قيام الليل والدعاء له، وهو ما اعتبره سببًا رئيسيًا في ما وصل إليه من رضا وسكينة في حياته.

كما استعاد ذكرياته الأولى مع الفن، مشيرًا إلى أنه أحب التمثيل منذ الطفولة وشارك في أول عمل مسرحي وهو في الصف الرابع.

وعبّر عن امتنانه لله وشعوره الدائم بالقرب منه، مؤكدًا أنه يعيش بحالة من الرضا والتسليم رغم بساطة حياته، ويرى نفسه “مجنون تمثيل” حتى اليوم.





