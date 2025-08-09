راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه بدمياط وهروبهما عقب إرتكاب الواقعة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة من طالب مقيم بدائرة القسم، بقيام شخص مجهول بخطف هاتفه المحمول حال تواجده بدائرة القسم.



أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصان لهما معلومات جنائية مقيمان بدمياط، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأضافا ببيع الهاتف لعميلهما سيئ النية (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المبلغ المستولى عليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

