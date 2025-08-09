القبض على عاطل تعدى على شخص بمحل عطارة بالبساتين

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على عامل بمحل عطارة بمنطقة البساتين بالقاهرة.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد القائم على نشر المقطع عامل بمحل للعطارة مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 2 الجارى حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص بسبب خلافات حول البيع والشراء تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالأيدى دون حدوث إصابات .

تم ضبط المشكو فى حقه "عاطل – له معلومات جنائية" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.