إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، إحالة المتهمة بقتل سيدة عمد مع سبق الإصرار، وذلك على إثر خلافات سابقة بينها وبين المجني عليها في أوسيم للمحاكمة الجنائية.

نص أمر إحالة المتهمة بقتل سيدة في أوسيم

وكشفت التحقيقات بنص أمر الإحالة أن التحريات وأقوال الشهود، أسفرت أن المتهمة مقيمة بدائرة مركز أوسيم محافظة الجيزة، قد ارتكبت جناية قتل عمد مع سبق الإصرار، وذلك على إثر خلافات سابقة بينها وبين المجني عليها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة أعدت سلاحا أبيض وتوجهت إلى محل تواجدها، وما أن ظفرت بها حتى اعتدت عليها محدثة إصابتها التي أودت بحياتها، وذلك على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية، وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص، وذلك على النحو المبين بالأوراق.



وحيث إن ما اقترفته المتهمة يمثل الجناية المنصوص والمعاقب عليها بالمادة (234/1) من قانون العقوبات، والمادة (1/25 مكررًا) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بشأن الأسلحة والذخائر، وبناءا عليه أحالت نيابة شمال الجيزة المتهمة للمحاكمة الجنائية لمعاقبتها طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.