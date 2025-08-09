برونزيتان لمنتخب مصر للكاراتيه في دورة الألعاب العالمية بالصين

توج ثنائي المنتخب القومي للكاراتيه، عبد الله ممدوح ونورسين علي، بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب العالمية، والمقامة حاليًا بمدينة "تشنجدو" الصينية خلال الفترة من 5 حتى 12 أغسطس 2025، وسط حضور دولي واسع من المنتخبات المشاركة في مختلف الألعاب.

كما حل اللاعبون طه طارق وهدير هندي وآدم الليثي (كاتا) في المركز الرابع.

ويشارك المنتخب القومي المصري، في البطولة، بقائمة تضم 6 لاعبين، بواقع 3 أولاد و3 بنات، هم: عبد الله ممدوح، طه طارق، آدم أحمد، نورسين محمد، هدير أحمد، منة شعبان.

ويرافق البعثة كل من: عبد الفتاح النجار المدير الفني، هاني قشطة مدرب كوميتية، هيثم فاروق حكم دولي، وعبد الرحمن محمد طبيب البعثة.

وأكد الجهاز الفني، أن البطولة تمثل محطة مهمة ضمن خطة إعداد طويلة المدى، تهدف إلى دعم وتطوير قاعدة الممارسة وصناعة جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع علم مصر في المحافل الدولية.

وتأتي هذه المشاركة، تحت رعاية ودعم من الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، والذي شدد على حرص الاتحاد الدائم على توفير كل الإمكانيات الفنية والطبية والإدارية اللازمة لتحقيق أفضل تمثيل لمصر على الساحة الدولية.