إجراء مهم في الزمالك قبل مواجهة المقاولون

خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا فقرة تدريبات فنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت بالأمس، خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض بعض الجوانب الخططية والتي أشرف عليها يانيك فيريرا بنفسه.



وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين باستمرار ومنحهم التعليمات.



ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .