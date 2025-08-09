الفار يحرم المقاولون من التعادل مع زد في الشوط الأول بالدوري

حرمت تقنية الفيديو " الفار " المقاولون من تحقيق التعادل في الشوط الأول من مباراته أمام فريق زد ، على ستاد عثمان أحمد عثمان ، ضمن منافسات الجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وانتهت مجريات الشوط الأول من مباريات المقاولون و زد بتقدم الأخير بهدف مقابل لا شئ من خلال اللاعب على جمال رقم 30 عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 8 من عمر اللقاء .

وكان قد أعلن محمد شوقي، المدير الفني لنادي زد، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة المقاولون العرب، وجاء كالتالي :

- حراسة المرمى: علي لطفي

- خط الدفاع: محمد ربيعة – أحمد طارق – علي جمال – أحمد كاستيلو

- خط الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عادل "ميسي" – أحمد الصغيري

- خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي" – أحمد عاطف – شادي حسين

أما محمد مكي، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، قد اعلن عن التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة فريقه أمام زد، وجاء كالتالي :

- حراسة المرمى: محمود أبو السعود

- خط الدفاع: محمد حامد – مصطفى جمال – إبراهيم القاضي – محمد عنتر

- خط الوسط: جوزيف أوشايا – أحمد مجدي "كهربا" – محمود جودة

- خط الهجوم: عبد الرحمن أكمل – محمود دعبسة – تشارلز باساي