الفار يحرم المقاولون من التعادل مع زد في الشوط الأول بالدوري

حرمت تقنية الفيديو " الفار " المقاولون من تحقيق التعادل في الشوط الأول من مباراته أمام فريق زد ، على ستاد عثمان أحمد عثمان ، ضمن منافسات الجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وانتهت مجريات الشوط الأول من مباريات المقاولون و زد بتقدم الأخير بهدف مقابل لا شئ من خلال اللاعب على جمال رقم 30 عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 8 من عمر اللقاء .
وكان قد أعلن محمد شوقي، المدير الفني لنادي زد، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة المقاولون العرب، وجاء كالتالي :
- حراسة المرمى: علي لطفي
- خط الدفاع: محمد ربيعة – أحمد طارق – علي جمال – أحمد كاستيلو
- خط الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عادل "ميسي" – أحمد الصغيري
- خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي" – أحمد عاطف – شادي حسين
أما محمد مكي، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، قد اعلن عن التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة فريقه أمام زد، وجاء كالتالي :
- حراسة المرمى: محمود أبو السعود
- خط الدفاع: محمد حامد – مصطفى جمال – إبراهيم القاضي – محمد عنتر
- خط الوسط: جوزيف أوشايا – أحمد مجدي "كهربا" – محمود جودة
- خط الهجوم: عبد الرحمن أكمل – محمود دعبسة – تشارلز باساي