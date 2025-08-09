قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاء عامر تتجاهل الاتهامات الموجهة لها وتنشر صورة جديدة لها
فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة غدا قبل التحضير لمباراة المقاولون العرب
أحمد موسى: الاحتلال يستهدف حصار مدينة غزة وسط القطاع
أكثر من 800 طن.. من يمتلك أكبر مخزون للذهب في العالم؟
تفاصيل عزاء الفنان سيد صادق بمسجد الشرطة.. صور
زد يهزم المقاولون بهدفين في عقر داره بالدوري الممتاز
أحمد موسى: فيه ناس مش عايزة مصر يكون عندها غاز أو كهربا
مسؤول: أي اتفاق بين ترامب وبوتين لن يكون ذا قيمة دون مشاركة أوروبا وأوكرانيا
ليه الاستهداف الممنهج لبلدي.. أحمد موسى ينفعل على الهواء
أحمد موسى: مصر عندها بنية تحتية للغاز الطبيعي مش متواجدة عند حد
تشكيل مودرن سبورت أمام الأهلي بالدوري
ملف الغاز| أحمد موسى يرد بقوة على الشائعات المحيطة بالدولة المصرية.. بث مباشر
بالصور

الفار يحرم المقاولون من التعادل مع زد في الشوط الأول بالدوري

المقاولون و زد
المقاولون و زد
كريم عاطف

حرمت تقنية الفيديو " الفار " المقاولون من تحقيق التعادل في الشوط الأول من مباراته أمام فريق زد ، على ستاد عثمان أحمد عثمان ، ضمن منافسات الجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وانتهت مجريات الشوط الأول من مباريات المقاولون و زد بتقدم الأخير بهدف مقابل لا شئ من خلال اللاعب على جمال رقم 30 عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 8 من عمر اللقاء . 

وكان قد أعلن محمد شوقي، المدير الفني لنادي زد، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة المقاولون العرب، وجاء كالتالي :

- حراسة المرمى: علي لطفي 

- خط الدفاع: محمد ربيعة – أحمد طارق – علي جمال – أحمد كاستيلو 

- خط الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عادل "ميسي" – أحمد الصغيري 

- خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي" – أحمد عاطف – شادي حسين 

أما محمد مكي، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، قد اعلن عن التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة فريقه أمام زد، وجاء كالتالي :

- حراسة المرمى: محمود أبو السعود 

- خط الدفاع: محمد حامد – مصطفى جمال – إبراهيم القاضي – محمد عنتر 

- خط الوسط: جوزيف أوشايا – أحمد مجدي "كهربا" – محمود جودة 

- خط الهجوم: عبد الرحمن أكمل – محمود دعبسة – تشارلز باساي

الفار المقاولون الشوط الأول فريق زد عثمان أحمد عثمان الجولة الأولي الدوري الممتاز

