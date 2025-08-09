سموحة يتقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف بالشوط الأول في الدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي سموحة وطلائع الجيش بتقدم الفريق السكندري بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف سموحة الوحيد في الشوط الأول لاعبه بابا بادجي في الدقيقة 41 من انطلاق المباراة.

تشكيل سموحة

أعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

التشكيل الأساسي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا، أحمد حكم، محمد دبش، عبد الرحمن عامر، أحمد فوزي

الوسط: سمير فكري، سامادو، خالد الغندور، صامويل أمادي

الهجوم: بابا بادجي

البدلاء: أحمد ميهوب، أحمد عوض، يوسف عفيفي، عماد فتحي، الحبيب أحمد حسن، عبده يحيى، محمد كونيه، حسام أشرف، محمد سعيد "مكرونة".

تشكيل طلائع الجيش

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة.

التشكيل الأساسي:

محمد فتحي جمعة، حسام السويس، خالد سطوحي، كريم طارق، علي حمدي، محمد شعبان، غيث عبد الله، خالد عوضي، أبو بكر كيتا، إسماعيل أجورو، محمد عاطف عثمان.

ويقود هيثم شعبان الفريق العسكري بطموح تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، معتمداً على الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة لمواجهة القوة الهجومية لسموحة.

طاقم التحكيم:

حكم الساحة: محمد الغازي

المساعدان: يوسف البساطي، محمد مصطفى إسماعيل

الحكم الرابع: أحمد حمدي

تقنية الفيديو: محمود دسوقي، محمد محمود لطفي.