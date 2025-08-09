السعودية تفوز على غينيا 48-25 ببطولة العالم لليد تحت 19 عاما

حقق المنتخب السعودي للناشئين لكرة اليد انتصاره الأول في بطولة العالم المقامة بمصر، بعد فوزه العريض على منتخب غينيا بنتيجة 48-25 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة).
بهذه النتيجة، رفع "الأخضر" رصيده إلى 3 نقاط، بعد أن خسر أمام أيسلندا (27-43) وتعادل مع البرازيل (26-26)، ليحتل المركز الثاني مؤقتًا متساويًا مع البرازيل، بانتظار نتيجة مواجهة البرازيل وأيسلندا الليلة. ويأمل المنتخب السعودي في فوز أيسلندا لضمان التأهل إلى الدور الرئيسي.
نتائج عربية ودولية أخرى:
المجموعة الأولى: الكويت يختتم مشاركته في الدور الأول بهزيمة ثالثة أمام النمسا (26-32).
المجموعة الخامسة: جزر الفارو يحقق فوزه الأول على أوروجواي (33-17).
المجموعة الثامنة: التشيك يتغلب على الولايات المتحدة (42-31) ويحتل المركز الثاني خلف الدنمارك، الذي يواجه تونس لاحقًا.