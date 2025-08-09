قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوداني: متمردو الدعم السريع أعدموا 12 شخصا داخل مستشفى النهود
وظائف شاغرة من وزارة الشباب في شركات و بنك saib لجميع المؤهلات والتخصصات
إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير بنيويورك
الرعاية الصحية تعلن نجاح أول جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ بمستشفى أسوان التخصصي
شاهد.. لحظة سقوط منطاد هوائي بسقف مدرسة
التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم
لا تعرف الملل ..التحطيب لعبة فرعونية تزدهر فى أفراح وموالد الصعيد | صور
ننشر رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025
فاينانشال تايمز: ما زال هناك أمل في إبرام صفقة لوقف الحرب على غزة
وزير الزراعة يوجه بسرعة إنجاز أعمال التطوير بمحطة الزهراء للخيول العربية
ألمانيا تعاقب إسرائيل بحذر.. وإنذار من الأونروا عن الأوضاع في غزة
اتكسرت 7 قطع.. تفاصيل إصابة شيرين الخطيرة في الركبة
أخبار البلد

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة بعد تداول أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ينص على إلغاء أعمال السنة لطلاب الشهادة الاعدادية والاعتماد الكلي على درجة الامتحان النهائي فقط في التقييم في العام الدراسي القادم

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما أثير بشأن صدور قرار رسمي ينص على إلغاء أعمال السنة لطلاب الشهادة الاعدادية والاعتماد الكلي على درجة الامتحان النهائي فقط في التقييم في العام الدراسي القادم

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات تنص على إلغاء أعمال السنة لطلاب الشهادة الاعدادية والاعتماد الكلي على درجة الامتحان النهائي فقط في التقييم

وأوضح المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن أعمال السنة منصوص عليها في قانون التعليم وبالتالي لا م ال لإلغائها 

وقال المصدر : نصت المادة 18 في تعديلات قانون التعليم ، على أن: يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ، ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات مؤكدة ما يلي :

 حيث تقرر ان يكون موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الرسمية والخاصة .. موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول

 -موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول : من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

العام الدراسي الجديد 2026 .. موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2026 لصفوف النقل والإعدادية

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

العام الدراسي الجديد 2026 .. موعد إجازة نصف العام 2026 

- إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

العام الدراسي الجديد 2026 .. موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2026


- موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثان 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني : 88 + 84 = 172 يوما

العام الدراسي الجديد 2026 .. موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني و الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2026

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026

- امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026

أعمال السنة الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم الاعدادية

