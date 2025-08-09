تهديدات لحياة ماكرون بسبب فلسطين.. باريس تفتح تحقيقًا ضد حاخام إسرائيلي

فتحت النيابة العامة في باريس، تحقيقًا عاجلًا عقب تداول مقطع فيديو على "يوتيوب" ظهر فيه الحاخام الإسرائيلي دانيال ديفيد كوهين، موجهًا تهديدات صريحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية خطته المرتقبة للاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.

وأوضحت النيابة أن التحقيق يندرج تحت قضية "تهديدات بالقتل ضد رئيس الجمهورية"، وتم تكليف وحدة التحقيقات الجنائية في الشرطة القضائية بالعاصمة بمتابعته، بعد بلاغ من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، إضافة إلى إخطار رسمي من منصة الإبلاغ عن المحتوى المحرض على الكراهية والعنف عبر الإنترنت.

وفي الفيديو الذي امتد لـ37 دقيقة وتحدث فيه بالفرنسية، اعتبر كوهين أن خطوة ماكرون تمثل "إعلان حرب على الرب" و"كشفًا عن معاداة عميقة للسامية"، مضيفًا بلهجة تهديدية أن "على الرئيس الفرنسي أن يجهز نعشه".

تصريحات كوهين قوبلت بإدانة واسعة، حيث وصفها وزير الداخلية الفرنسي بـ"غير المقبولة على الإطلاق"، فيما شدد حاخام فرنسا الأكبر حاييم كورسيا على أن كوهين "لا يشغل أي منصب حاخامي في فرنسا ولم يتلقَّ أي تدريب من مؤسساتها الدينية".