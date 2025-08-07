يقدم موقع صدى البلد لكم طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان.

مقادير طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان : سلطات :

1 باذنجان رومي مقطع حلقات

3 ملاعق طحينة

1 كوب ماء

1 ملعقة كمون

¼ملعقة ملح

¼ ملعقة فلفل

3 ملاعق زيت زيتون

2 ملعقة عصير ليمون

1 كوب حب رمان

2 فص ثوم مفروم

زيت للقلي

1 حزمة جرجير

طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان :

1- قلّي الباذنجان في الزيت حتى يصبح ذهبياً.

2- احضري وعاء واخلطي الطحينة مع الماء، عصير الليمون، الملح، الفلفل، الثوم وزيت الزيتون وقلّبي جيداً.

3- احضري وعاء وضعي الباذنجان ثم اسكبي عليه الطحينة وزيّني بالجرجير وحب الرمان ثم قدميه.