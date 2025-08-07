يقدم موقع صدى البلد لكم طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان.
مقادير طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان : سلطات :
1 باذنجان رومي مقطع حلقات
3 ملاعق طحينة
1 كوب ماء
1 ملعقة كمون
¼ملعقة ملح
¼ ملعقة فلفل
3 ملاعق زيت زيتون
2 ملعقة عصير ليمون
1 كوب حب رمان
2 فص ثوم مفروم
زيت للقلي
1 حزمة جرجير
طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان :
1- قلّي الباذنجان في الزيت حتى يصبح ذهبياً.
2- احضري وعاء واخلطي الطحينة مع الماء، عصير الليمون، الملح، الفلفل، الثوم وزيت الزيتون وقلّبي جيداً.
3- احضري وعاء وضعي الباذنجان ثم اسكبي عليه الطحينة وزيّني بالجرجير وحب الرمان ثم قدميه.