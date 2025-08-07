قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعاذ النبي منه .. هل موت الفجأة من علامات غضب الله؟
ترامب يناور لإنهاء حرب أوكرانيا.. قمتان مع بوتين زيلينسكي قبل انقضاء مهلة وقف إطلاق النار
استيقظت قبل الشروق بدقائق.. هل أصلي الفجر أم الصبح؟
القضاء الأمريكي يوجه اتهامات لقاتل موظفي السفارة الإسرائيلية تصل عقوبتها للإعدام
حلول محايدة .. أبرز تصريحات وزير الشئون النيابية عن قانون الإيجار القديم
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
فضيحة تهز أروقة السياسة الأمريكية .. ملكة جمال تتهم نائبًا في الكونجرس بالابتزاز الجنسي
بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء
شغله عشان يسكت.. رسالة من نجم الأهلي السابق إلى الخطيب عن مصطفى يونس
الحريديم يتوعّدون الحكومة في إسرائيل ويطالبون بتدخل البيت الأبيض
تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف
أخبار العالم

القضاء الأمريكي يوجه اتهامات لقاتل موظفي السفارة الإسرائيلية تصل عقوبتها للإعدام

القسم الخارجي

أصدر القضاء الأمريكي، الأربعاء، قرارا باتهامات فدرالية ثقيلة إلى إلياس رودريجيز، المتهم الرئيسي في حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن خلال مايو الماضي، ووصفت الواقعة رسميًا بـ"جريمة كراهية ذات طابع سياسي".

وبحسب لائحة الاتهام التي كُشف عنها أمام المحكمة الفدرالية في العاصمة واشنطن، يواجه رودريغيز (30 عامًا) تسع تهم جنائية، تتقدمها جريمة كراهية أفضت إلى الموت، إلى جانب القتل العمد باستخدام سلاح ناري واستهداف مسؤولين أجانب. كما تضمّنت الوثائق القانونية تفاصيل تشير إلى أن القضية قد تشهد مطالبة رسمية بتطبيق عقوبة الإعدام، ما يُضفي عليها أبعادًا قضائية وسياسية بالغة الخطورة.

تفاصيل الحادث تعود إلى مساء أحد أيام مايو، حين أقدم المتهم على إطلاق النار على كل من يارون ليشينسكي وسارة ميلغريم، وهما موظفان سابقان في السفارة الإسرائيلية، بعد مغادرتهما فعالية نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية في متحف كابيتال اليهودي. وأفادت الشرطة أن رودريغيز اقترب من مجموعة مكونة من أربعة أشخاص وفتح النار دون سابق إنذار، قبل أن يُلقى القبض عليه قرب موقع الحادث.

الدافع الذي حرّك الزناد كان واضحًا منذ اللحظة الأولى: شهود عيان أكدوا أن رودريغيز صاح خلال اعتقاله: "فلسطين حرّة". كما نقلت السلطات الفيدرالية عنه قوله خلال الاستجواب: "فعلت ذلك من أجل فلسطين... فعلت ذلك من أجل غزة". هذه التصريحات دفعت بالنيابة العامة إلى توصيف الجريمة بأنها مدفوعة بكراهية دينية وسياسية، وبذلك تم تصعيد الملف إلى هيئة محلفين كبرى.

شبكة "CNN"، التي تابعت القضية عن كثب، أكدت نقلاً عن مصادر داخل وزارة العدل، أن الأخيرة تخطط لتقديم رودريغيز كأحد "النماذج القضائية البارزة" في ظل إدارة ترامب الثانية، والتي تتبنّى خطًا متشددًا تجاه أي استهداف ذي خلفية معادية للجالية اليهودية داخل الأراضي الأمريكية.

وفي حال إدانته بالتهم كافة، قد يكون رودريغيز أول شخص يُحاكم على مستوى اتحادي بجريمة قتل بدافع سياسي معلن تجاه إسرائيل، ضمن سياق أمريكي داخلي. المشهد لا يقتصر على قضية جنائية معزولة، بل يحمل في طياته ملامح أزمة تلوح في الأفق، تتقاطع فيها السياسة، والدين، والهوية، والأمن القومي.

القضاء الأمريكي واشنطن إطلاق النار السفارة الإسرائيلية المحكمة الفدرالية

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

لقاء اليوم

السكة الحديد تنظم ندوة توعوية لتعزيز السلامة المهنية والانضباط للعاملين

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

المرز الإقليمي للأغذية والأعلاف

الإقليمى للأغذية والأعلاف: نلتزم بجودة مدخلات ومخرجات مستلزمات الإنتاج الزراعي والغذائي

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

بـ 6 آلاف جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير

الجو هيقلب تاني.. بعد تحذيرات الأرصاد كيف تؤثر الحرارة على ضغط الدم

طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

