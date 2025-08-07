كان مقصرا في حق نفسه.. أمير مرتضى منصور يهاجم شيكابالا

تحدَث أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد القلعة البيضاء السابق الذي أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا بنهاية الموسم الماضي، وذلك بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج “البريمو” الذي يقدمه إسلام صادق عبر فضائية TeN: "محمود عبدالرازق شيكابالا يمتلك إمكانيات فنية كبيرة كانت تؤهله للعب بأفضل أندية العالم، لكنه كان مقصراً بشكل كبير في حق نفسه، وكان بحاجة إلى إدارة موهبته الفذة بشكل أفضل".

وأضاف: "شيكابالا كان من الأصدقاء المقربين لي خلال تواجدي كمشرف عام على الفريق، وعلى الرغم من أن مجلس مرتضى منصور كان أكثر من سانده وقام بحل أزماته منذ قضية سبورتنج لشبونة البرتغالي، إلا أن اللاعب لم يُقدر هذا الأمر، وتحدث بشكل غير لائق عن مرتضى منصور بعد رحيله عن رئاسة النادي، وهذا سبب خلافي معه".