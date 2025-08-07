قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعفاء فقط لمن يصنع داخل أمريكا .. ترامب يفرض 100% رسومًا على رقائق التكنولوجيا
حبس وغرامة.. عقوبة استعمال علامة غير مسجلة وفقا لقانون الملكية الفكرية
أستاذ علاقات دولية: مصر ترفعت عن المواجهات.. ولا تنحاز لأي فصيل
عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟
أمير مرتضى منصور: كنت أتمنى انتقال زيزو لأي ناد إلا الأهلي
ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية
الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025
سموتريتش يعترف بتمويل "احتياجات غزة الإنسانية" لضمان استمرار الحرب | تقرير
الست الغلبانة.. أحمد بلال يسخر من تصريحات فيريرا الزمالك
ترامب: لن ننسى واقعة إطلاق النار في قاعدة فورت ستيوارت العسكرية
هيخرج الصبح.. نقيب المهن التمثيلية يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير مرتضى: دعمت شيكابالا بإخلاص منذ 2015.. وما حدث بيننا أمر شخصي

شيكابالا
شيكابالا
حمزة شعيب

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس فترته داخل القلعة البيضاء، متطرقًا إلى العديد من الملفات، أبرزها علاقته مع قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ودوره في دعم النجم الأسطوري خلال أصعب فتراته.

وفي تصريحات تليفزيونية لقناة "تن"، تحدث أمير مرتضى قائلاً:

"منذ عام 2015 وأنا أساند شيكابالا دون ضجيج أو شعارات، كنت دائمًا قريبًا منه في الأزمات، بدءًا من مشكلة سبورتنج لشبونة وحتى رحيلي عن النادي".

وأضاف:"دعمي لشيكابالا لم يكن مجرد عبارات في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل، بل كان نابعًا من محبة حقيقية وخوف على مستقبله. كنت حريصًا على نصحه باستمرار، وما حدث بيني وبينه لاحقًا يبقى أمرًا شخصيًا لا أريد الحديث عنه علنًا".

وأشار أمير مرتضى إلى أن النجم المخضرم واجه العديد من التحديات بسبب قرارات غير موفقة، وقال:"لا أحد أسهم في حل أزمات شيكابالا بقدر ما فعلنا منذ 2015، لكن للأسف كثير من مشكلاته كانت نتيجة اختيارات خاطئة، سواء منه أو ممن حوله".

وتابع مشيدًا بإمكانات القائد الزملكاوي:"شيكابالا يمتلك موهبة استثنائية، لا تقل عن أعظم نجوم القارة. في رأيي، هو واحد من أفضل عشرة لاعبين في إفريقيا خلال الـ100 عام الماضية، إلى جانب صامويل إيتو".

كما كشف عن حوار خاص دار بينه وبين مرتضى منصور بشأن شيكابالا، قال فيه رئيس الزمالك السابق:"شيكابالا لن يعتزل الكرة إلا بمزاجه.. هو حالة خاصة".

واختتم أمير مرتضى حديثه موجهًا انتقادًا لوكيل أعمال شيكابالا:"وكيله تسبب له في ضرر كبير. لاعب بإمكانياته كان يجب أن يكون مستمرًا في أوروبا حتى الآن".

 

ورغم الخلافات الأخيرة، أكد أمير مرتضى أن احترامه وتقديره لشيكابالا لم يتغير، مشددًا على أن العلاقة بينهما بُنيت على سنوات من الدعم والثقة المتبادلة.

شيكابالا الزمالك أمير مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

الإيجار القديم - أرشيفية

بخلاف انتهاء المدة.. إخلاء وحدات الإيجار القديم بهذه الحالات رسميا

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

حالة الطقس

تصل لـ 45 مئوية.. عودة الموجة الحارة خلال أيام

ترشيحاتنا

باوربنك

سرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025

جهاز Redmi Pad 2 Pro،

جهاز لوحي ذكي بسعر تنافسي .. شاومي تنافس بـ تابلت Redmi Pad 2 الجديد

ساعة آبل ووتش ألترا

مع قرب إنطلاقها.. 3 إضافات مميزة لساعة "أبل ووتش ألترا" تعرف عليها

بالصور

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة

بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة

طريقة عمل الجلاش بالسجق

طريقة عملالجلاش بالسجق
طريقة عملالجلاش بالسجق
طريقة عملالجلاش بالسجق

أنا وسط ولادى وبخير.. أول رد من أم خالد بعد شائعات القبض عليها

أم خالد ضحى
أم خالد ضحى
أم خالد ضحى

طرد الحشرات وعلاج قشرة الرأس.. ضع قطرات من هذا الزيت وستحصل على نتائج مذهلة

زيت شجرة الشاي
زيت شجرة الشاي
زيت شجرة الشاي

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد