أمير مرتضى: دعمت شيكابالا بإخلاص منذ 2015.. وما حدث بيننا أمر شخصي

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس فترته داخل القلعة البيضاء، متطرقًا إلى العديد من الملفات، أبرزها علاقته مع قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ودوره في دعم النجم الأسطوري خلال أصعب فتراته.

وفي تصريحات تليفزيونية لقناة "تن"، تحدث أمير مرتضى قائلاً:

"منذ عام 2015 وأنا أساند شيكابالا دون ضجيج أو شعارات، كنت دائمًا قريبًا منه في الأزمات، بدءًا من مشكلة سبورتنج لشبونة وحتى رحيلي عن النادي".

وأضاف:"دعمي لشيكابالا لم يكن مجرد عبارات في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل، بل كان نابعًا من محبة حقيقية وخوف على مستقبله. كنت حريصًا على نصحه باستمرار، وما حدث بيني وبينه لاحقًا يبقى أمرًا شخصيًا لا أريد الحديث عنه علنًا".

وأشار أمير مرتضى إلى أن النجم المخضرم واجه العديد من التحديات بسبب قرارات غير موفقة، وقال:"لا أحد أسهم في حل أزمات شيكابالا بقدر ما فعلنا منذ 2015، لكن للأسف كثير من مشكلاته كانت نتيجة اختيارات خاطئة، سواء منه أو ممن حوله".

وتابع مشيدًا بإمكانات القائد الزملكاوي:"شيكابالا يمتلك موهبة استثنائية، لا تقل عن أعظم نجوم القارة. في رأيي، هو واحد من أفضل عشرة لاعبين في إفريقيا خلال الـ100 عام الماضية، إلى جانب صامويل إيتو".

كما كشف عن حوار خاص دار بينه وبين مرتضى منصور بشأن شيكابالا، قال فيه رئيس الزمالك السابق:"شيكابالا لن يعتزل الكرة إلا بمزاجه.. هو حالة خاصة".

واختتم أمير مرتضى حديثه موجهًا انتقادًا لوكيل أعمال شيكابالا:"وكيله تسبب له في ضرر كبير. لاعب بإمكانياته كان يجب أن يكون مستمرًا في أوروبا حتى الآن".

ورغم الخلافات الأخيرة، أكد أمير مرتضى أن احترامه وتقديره لشيكابالا لم يتغير، مشددًا على أن العلاقة بينهما بُنيت على سنوات من الدعم والثقة المتبادلة.