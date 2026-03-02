إيركايرو تعلق رحلاتها إلى الأردن واستمرار توقف رحلات الشارقة والكويت

أصدرت شركة إيركايرو بيانًا إعلاميًا، أعلنت فيه تعليق رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمّان، اعتبارًا من مساء اليوم، وذلك على خلفية الإغلاق الجزئي للمجال الجوي الأردني.

وأوضحت الشركة أن القرار يشمل كذلك استمرار إيقاف الرحلات المتجهة إلى كل من الشارقة والكويت، حتى صدور إشعار آخر، مؤكدة في الوقت ذاته أن باقي الرحلات المجدولة ستُسيَّر في مواعيدها المحددة لحين صدور تعليمات جديدة.

ودعت إيركايرو عملاءها داخل مصر إلى التواصل مع مركز اتصالات الشركة على الأرقام المعلنة أو عبر وكلاء السفر، مشيرة إلى أنها تتابع مع عملائها خارج مصر من خلال مكاتبها المختلفة، لإطلاعهم على المستجدات أولًا بأول وفقًا لكل وجهة.