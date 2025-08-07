تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف

أبدى الإعلامي تامر أمين استغرابه من ما وصفه بـ"الحالة غير المتزنة" التي تسود الوسط الفني مؤخرًا، منتقدًا ما اعتبره تصاعدًا في التصريحات المستفزة والجدل غير المبرر بين عدد من الفنانين، خاصة في فصل الصيف.



جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، حيث علّق أمين قائلًا: "في حالة غريبة الأيام دي، كأن في رغبة عند البعض في افتعال مشكلات، بعكس الهدوء اللي كان سائد في فصل الشتاء."

وخص أمين بالحديث الفنانة أصالة نصري، معبّرًا عن "صدمته" من تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن.



وقال أمين إن أصالة لم تكتفِ بالسخرية من زميلتها مايا دياب، عندما قالت: "مين مايا دياب؟"، بل تجاوزت ذلك إلى "إهانة شريحة من الجمهور"، بعد تصريحها بأن:

"أي حد مبيحبنيش متخلف عقليًا ومبيسمعش غير نفسه."

واعتبر تامر أن هذا الكلام "لا يليق بفنانة بحجم أصالة"، مؤكدًا أن الاختلاف في الذوق لا يعني الإساءة أو التقليل من شأن الآخرين، سواء من الزملاء أو الجمهور.

ووجه الإعلامي المصري رسالة مباشرة إلى أصالة، طالبها فيها بمراجعة تصريحاتها والاعتذار عنها، قائلًا: "تحبي نفسك؟ دي حرية شخصية، لكن توصفي المختلف معاكي بالمتخلف؟ دي ألفاظ لا تليق بفنانة كبيرة ومسيرتها طويلة، وممكن تجرح جمهور كامل مش شايفك الفنانة المفضلة."



وشدد على أن الفنان، كلما زادت شعبيته، أصبح مسؤولًا أكثر عن كلماته، داعيًا إلى التحلي بالرزانة وضبط النفس في التصريحات العلنية.

وتابع تامر أمين حديثه برسالة للفنانين قائلاً: "الفن دايمًا وسيلة لتجميع الناس مش لتفريقهم. من حق كل شخص يحب أو ما يحبش، لكن التجاوز في حق الجمهور يخسّر الفنان قاعدته الحقيقية."