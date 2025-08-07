قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شغله عشان يسكت.. رسالة من نجم الأهلي السابق إلى الخطيب عن مصطفى يونس
الحريديم يتوعّدون الحكومة في إسرائيل ويطالبون بتدخل البيت الأبيض
تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف
بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي
9 أسباب تؤدي إلى انقطاع الرزق.. تجنب هذه الأعمال فورًا
وفاة رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية في حادث تصادم
اتفاق بين سيول وواشنطن يعفي رقائق كوريا الجنوبية من رسوم جمركية أمريكية ضخمة
بجنيه واحد.. تامر حسني يدعو لتطبيق فكرة جديدة لعلاج الفقراء
في زمن الأزمات العالمية.. الاحتياطي النقدي المصري يتجاوز 49 مليار دولار
في مواجهة محتملة .. ترامب يهدد بضربة عسكرية جديدة لإيران حال مواصلة برنامجها النووي
أمير مرتضى منصور يعلق على تجربة جون إدوارد في الزمالك.. ماذا قال؟
الشماتة أرخص بطولة.. تعليق مثير من أم خالد بعد شائعة القبض عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف

تامر أمين
تامر أمين

أبدى الإعلامي تامر أمين استغرابه من ما وصفه بـ"الحالة غير المتزنة" التي تسود الوسط الفني مؤخرًا، منتقدًا ما اعتبره تصاعدًا في التصريحات المستفزة والجدل غير المبرر بين عدد من الفنانين، خاصة في فصل الصيف.


جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، حيث علّق أمين قائلًا: "في حالة غريبة الأيام دي، كأن في رغبة عند البعض في افتعال مشكلات، بعكس الهدوء اللي كان سائد في فصل الشتاء."

وخص أمين بالحديث الفنانة أصالة نصري، معبّرًا عن "صدمته" من تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن.


وقال أمين إن أصالة لم تكتفِ بالسخرية من زميلتها مايا دياب، عندما قالت: "مين مايا دياب؟"، بل تجاوزت ذلك إلى "إهانة شريحة من الجمهور"، بعد تصريحها بأن:
"أي حد مبيحبنيش متخلف عقليًا ومبيسمعش غير نفسه."

واعتبر تامر أن هذا الكلام "لا يليق بفنانة بحجم أصالة"، مؤكدًا أن الاختلاف في الذوق لا يعني الإساءة أو التقليل من شأن الآخرين، سواء من الزملاء أو الجمهور.

ووجه الإعلامي المصري رسالة مباشرة إلى أصالة، طالبها فيها بمراجعة تصريحاتها والاعتذار عنها، قائلًا: "تحبي نفسك؟ دي حرية شخصية، لكن توصفي المختلف معاكي بالمتخلف؟ دي ألفاظ لا تليق بفنانة كبيرة ومسيرتها طويلة، وممكن تجرح جمهور كامل مش شايفك الفنانة المفضلة."


وشدد على أن الفنان، كلما زادت شعبيته، أصبح مسؤولًا أكثر عن كلماته، داعيًا إلى التحلي بالرزانة وضبط النفس في التصريحات العلنية.

وتابع تامر أمين حديثه برسالة للفنانين قائلاً: "الفن دايمًا وسيلة لتجميع الناس مش لتفريقهم. من حق كل شخص يحب أو ما يحبش، لكن التجاوز في حق الجمهور يخسّر الفنان قاعدته الحقيقية."

تامر أمين أصالة الوسط الفنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني

الروح لسه فيها أغاني.. رضوى الشربيني تدعم محمد منير في وعكته الصحية

محمد نور يحتفل بطرح البومه "وريني" وسط الصحفيين والاعلام... صور

محمد نور يحتفل بطرح ألبومه "وريني" وسط الصحفيين والإعلام.. صور

مصطفي كامل

كذب و تضليل.. مصطفى كامل يكشف سبب تصريحاته بشأن أنغام

بالصور

طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان

سلطة الباذنجان المقلي
سلطة الباذنجان المقلي
سلطة الباذنجان المقلي

مش بس علاج البطن .. فوائد لا تعرفها عن اليانسون

اليانسون
اليانسون
اليانسون

السترتش ماركس..هل يمكنك التخلص منها؟

السترتش ماركس
السترتش ماركس
السترتش ماركس

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة

بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد