أصالة وتامر عاشور نجما ليلتي 7 و 8 أغسطس بمهرجان العلمين الجديدة

يستعد النجمان أصالة نصري وتامر عاشور لإحياء ليلتين مميزتين ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، وذلك بساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة.



تحيي أصالة الليلة الرابعة من المهرجان يوم الخميس 7 أغسطس، تليها حفلة الفنان تامر عاشور في الليلة الخامسة يوم الجمعة 8 أغسطس، وسط أجواء من الفن والطرب الأصيل.

ويأتي حفل أصالة نصري، بمهرجان العلمين الجديدة 2025، ليكون الرابع بعد 3 حفلات جماهيرية ناجحة، حملت جميعها شعار كامل العدد، بداية من حفل الفنانة أنغام يوم 18 يوليو، الذي افتتحت به فعاليات المهرجان، ثم حفل الفنان تامر حسني والمطرب الشامي، يوم 25 يوليو، وأخيراً حفل الهضبة عمرو دياب، يوم 1 أغسطس الماضي.

وجاءت أسعار تذاكر حفل أصالة، بمهرجان العلمين بين الفئات السعرية التالية: (750 جنيها مصريا، 3000 جنيه مصري، 4000 جنيه مصري، 5000 جنيه مصري، 40000 جنيه مصري «طاولة 5 مقاعد»، 80000 جنيه مصري «استراحة 8 مقاعد»).

فيما جاءت أسعار تذاكر حفل تامر عاشور -عبر موقع تذكرتي- بمهرجان العلمين بين الفئات السعرية التالية: (800 جنيه مصري، 1500 جنيه مصري، 3000 جنيه مصري، 5000 جنيه مصري، 75000 جنيه مصري «طاولة 5 مقاعد»، 150000 جنيه مصري «استراحة 8 مقاعد»).