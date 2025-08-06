قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو: واشنطن تدرس شروط موسكو وترامب يستعد للقاء بوتين لحسم مصير حرب أوكرانيا
الزمالك يفاوض الكيني بارون أوشينج لتدعيم الجبهة اليمنى
رسميا.. إغلاق باب القيد الصيفي استعدادًا لموسم 2025-2026
شاهد.. أول تاكسي بدون سائق في أوروبا من هذه الماركة
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
الكوليرا تجتاح السودان .. أكثر من 96 ألف إصابة وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة
طارق يحيى: فيريرا سيكون له دورًا كبيرًا في نجاح أو فشل صفقات جون إدوارد
أحمد موسى: خطة إسرائيلية مرتقبة لاحتلال غزة بالكامل والمرحلة القادمة خطيرة.. وتفاصيل مهمة عن قيمة الإيجار القديم| أخبار التوك شو
بسمة وهبة: مشاهد غامضة وتكرار حالات الوفاة تثير الريبة في عالم التيك توك
برلماني: ضبط صانعي محتوى بتهم غسيل أموال وحيازة مخدرات.. والتحقيقات مستمرة
جمال شعبان: كل سيجارة تُنقص من عمر المُدخن 11 دقيقة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أصالة وتامر عاشور نجما ليلتي 7 و 8 أغسطس بمهرجان العلمين الجديدة

أصالة
أصالة
قسم الفن

يستعد النجمان أصالة نصري وتامر عاشور لإحياء ليلتين مميزتين ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، وذلك بساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة.


تحيي أصالة الليلة الرابعة من المهرجان يوم الخميس 7 أغسطس، تليها حفلة الفنان تامر عاشور في الليلة الخامسة يوم الجمعة 8 أغسطس، وسط أجواء من الفن والطرب الأصيل.

ويأتي حفل أصالة نصري، بمهرجان العلمين الجديدة 2025، ليكون الرابع بعد 3 حفلات جماهيرية ناجحة، حملت جميعها شعار كامل العدد، بداية من حفل الفنانة أنغام يوم 18 يوليو، الذي افتتحت به فعاليات المهرجان، ثم حفل الفنان تامر حسني والمطرب الشامي، يوم 25 يوليو، وأخيراً حفل الهضبة عمرو دياب، يوم 1 أغسطس الماضي. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل أصالة، بمهرجان العلمين بين الفئات السعرية التالية: (750 جنيها مصريا، 3000 جنيه مصري، 4000 جنيه مصري، 5000 جنيه مصري، 40000 جنيه مصري «طاولة 5 مقاعد»، 80000 جنيه مصري «استراحة 8 مقاعد»).

فيما جاءت أسعار تذاكر حفل تامر عاشور -عبر موقع تذكرتي- بمهرجان العلمين بين الفئات السعرية التالية: (800 جنيه مصري، 1500 جنيه مصري، 3000 جنيه مصري، 5000 جنيه مصري، 75000 جنيه مصري «طاولة 5 مقاعد»، 150000 جنيه مصري «استراحة 8 مقاعد»).

أصالة تامر عاشور مهرجان العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

الإيجار القديم - أرشيفية

بخلاف انتهاء المدة.. إخلاء وحدات الإيجار القديم بهذه الحالات رسميا

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

ترشيحاتنا

اجتماع تعليم قنا

تعليم قنا: التأكيد على مجابهة حالات الغش خلال امتحانات الدبلومات الفنية

جامعة طنطا

ترقية 23 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 17 مدرساً بجامعة طنطا

جانب من الحملة

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشارع 15 مايو بمحور العصار

بالصور

طرد الحشرات وعلاج قشرة الرأس.. ضع قطرات من هذا الزيت وستحصل على نتائج مذهلة

زيت شجرة الشاي
زيت شجرة الشاي
زيت شجرة الشاي

بعد حملة التطهير.. البيج ياسمين تعود لأنوثتها خوفاً من القبض عليها

بعد حملة التطهير من الداخلية .. البيج ياسمين تعود لإنوثتها خوفاً على مستقبلها
بعد حملة التطهير من الداخلية .. البيج ياسمين تعود لإنوثتها خوفاً على مستقبلها
بعد حملة التطهير من الداخلية .. البيج ياسمين تعود لإنوثتها خوفاً على مستقبلها

مفاجأة في حالتها.. اعرف سبب مرض أنغام وسر الإصابة به

انغام
انغام
انغام

الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط

الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط
الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط
الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد