بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

تحولت السوشيال ميديا لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء، حيث توفي الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية في تصادم على طريق كفر داودد السادات، وذلك أثناء قيادته لسيارته.

وتباشر الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، وسط متابعة مستمرة من قيادات المديرية.

وتجرى الآن إجراءات قانونية وطبية لازمة حول ما حدث، وحاول الطاقم الطبي في المستشفى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للرائد أحمد حافظ، لكن حالته كانت حرجة وصعبة.

نموذج للنجاح

وتُعتبر فترة تولي الرائد أحمد حافظ لرئاسة مباحث الشهداء نموذجا للنجاح، حيث حقق إنجازات متميزة وحظي باحترام كبير من قبل الأهالي في المنطقة