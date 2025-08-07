قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتدخل العمليات بكرة.. لميس الحديدي تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام
النيابة تطلب من البنك المركزي تقريرا مفصلا عن حسابات سوزي الأردنية
نتنياهو يتعهد بتهجير آلاف الفلسطينيين من غزة لإرضاء بن غفير والحفاظ على تماسك حكومته
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بأسوان
مفاجأة.. أرصدة البلوجر قمر الوكالة في البنوك "صفر"
من هو بيتر شراير المشارك في صناعة أودي تي تي؟.. تفاصيل
النيابة تتحرى من البنك المركزي عن حسابات وأرصدة شاكر محظور
إخلاء سبيل البلوجر قمر الوكالة بكفالة 50 ألف جنيه
أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية
إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو بكفالة 10 آلاف جنيه
الإعفاء فقط لمن يصنع داخل أمريكا .. ترامب يفرض 100% رسومًا على رقائق التكنولوجيا
حبس وغرامة.. عقوبة استعمال علامة غير مسجلة وفقا لقانون الملكية الفكرية
محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بأسوان

محمد عبد الفتاح

تعرض 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل وأخرى ملاكي بطريق مدينة أسوان الجديدة مما أسفر عن إصابتهم بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات.

 وعلى الفور تم الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وجارٍى استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته، كما تم تنفيذ أعمال رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة والسيارات وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية. 

لقى شخص مصرعه ، فيما أصيب 3 آخرين نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق الغنيمية بمدينة إدفو شمال أسوان ، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما استقبلت مستشفى النيل التخصصى 4 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الغنيمة فى إتجاه مدينة أسوان نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جارى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الأجهزة المختصة إلى مكان الواقعة لمعاينة والوقوف على أسبابه، وإزالة آثار الحادث عن الطريق لتسهيل الحركة المرورية أمام حركة السيارات وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها. 
 

بينما تعرض 10 أشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق وادي العلاقى بأسوان حيث أسفر الحادث عن إصابتهم بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

فيما تعرض 4 اشخاص لاصابات متفرقة فى الجسم نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين.  

