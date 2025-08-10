قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ
نجم المصري البورسعيدي: زملائي سر التألق.. ودعم الجماهير منحنا الفوز على الاتحاد
أسعار العملات في مصر اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث
حالة الطقس .. أمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات
انسحاب مفاجئ من المفاوضات| مُقرب من ترامب يكشف من أفشل الصفقة برعاية مصرية قطرية
تحذيرات أممية .. 23 شهيدًا و124 جريحًا جراء عمليات إنزال المساعدات غير الآمنة
بعد التأهل للدور الرئيسي .. تعرّف على مجموعة مصر بكأس العالم لليد تحت 19 عامًا
«الغندور» يكشف كواليس ما بعد إهدار «الجزيري» فرصة هدف الزمالك أمام سيراميكا
بتفرك عنيك كتير.. احترس: هذه العادة تهدّد بمشاكل خطيرة
عملية «برية تدريجية».. إسرائيل تعلن خطتها للسيطرة على غزة بعد 22 شهرًا من الحرب
سامسونج تستعد لإطلاق جهاز Galaxy Tab A11 الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
علا محمد

تمكّن المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 عامًا، من التأهل إلى الدور الرئيسي مُتصدرًا المجموعة السابعة، ببطولة العالم والتي تستضيفها مصر حاليًا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، رفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.

ويلتقي منتخب مصر مع التشيك يوم الإثنين، ثم يُواجه منتخب الدنمارك يوم الثلاثاء.

ويتصدّر منتخب مصر مجموعته في الدور الرئيسي برصيد نقطتين بفارق الأهداف أمام منتخب الدنمارك.

وحسم 16 منتخبًا تواجدهم في الدور الرئيسي، الذي يتم تقسيم المنتخبات به على 4 مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 عامًا ببطولة العالم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشركة المتحدة للرياضة كرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

حالة الطقس غدًا

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أنهيت علاقتي الإيجارية بالتراضي ودون تعويض.. فيديو

الإيجار القديم

الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

اسعاف

قطعوا أذنه.. القبض على عمال مطعم شهير تسببوا في إصابة زبون بأكتوبر

ترشيحاتنا

إسعاف

مصرع سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب المواد المخدرة بكفر شكر

المتهم

لخلافات عائلية..القبض على شخص أشعل النيران في دراجة نارية بأبو النمرس| فيديو

محكمة

الإعدام شنقا لـ 3 عاطلين والسجن المشدد لـ 4 آخرين قتلوا شخصا ببنها

بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد