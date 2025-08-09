المجموعة الثانية.. تأهل المجر وسويسرا وخسارة ثالثة للمغرب في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

تأهلت منتخبا المجر وسويسرا إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد 2025 تحت 19 عاما، والتي تستضيفها مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحصدت المجر العلامة الكاملة في المجموعة بعد تغلبها على سويسرا بنتيجة 39-29، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من بطولة العالم لليد.

وتقدم منتخب المجر على سويسرا في الشوط الأول بنتيجة 21-16.

كما تلقى منتخب المغرب الهزيمة الثالثة له في الدور الأول بعد الخسارة أمام كوسوفو بنتيجة 22-32، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

وتقدمت كوسوفو على المغرب في الشوط الأول بنتيجة 12-10.

وتأهلت المجر إلى الدور الرئيسي ولديها نقطتين بعد الفوز على سويسرا، بينما ستدخل سويسرا بدون نقاط.

وبهذه النتائج أصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

المجر في الصدارة برصيد 6 نقاط

سويسرا ثانيا برصيد 4 نقاط

كوسوفو برصيد نقطتين

المغرب بدون نقاط.