النرويج تهزم فرنسا وتنتزع صدارة المجموعة السادسة ببطولة العالم لليد تحت 19 عاما

تمكن منتخب النرويج من الفوز منتخب فرنسا بنتيجة 42 - 34 في ختام مواجهات المجموعة السادسة في دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتفوق منتخب النرويج في الشوط الأول بنتيجة 21 - 17 ليواصل التفوق في الشوط الثاني.

وبالمجموعة نفسها اكتسح منتخب الأرجنتين نظيره المكسيك بنتيجة 37 - 16 ، حيث تفوق المنتخب الأرجنتيني في الشوط الأول بنتيجة 19 -10.



و تأهل منتخب النرويج كمتصدر للمجموعة السادسة بينما تأهل منتخب فرنسا كوصيف للمجموعة.

وتقام البطولة تحت شعار "مصر تستقبل العالم"، بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تنظم على الأراضي المصرية هذا العام، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.