ماركا الإسبانية: «صلاح» يُوجّه ضربة موجعة لليويفا بشأن وفاة “«بيليه فلسطين»
فتوح أحمد يوجّه رسالة لجمهور الزمالك.. ويؤكد «إدوارد» الصفقة الأهم للنادي
احتجاجًا على حرب غزة.. متظاهرون يقتحمون منصة أشهر برنامج ترفيهي «إسرائيلي» | شاهد
بسبب محتوى خادش .. القبض على البلوجر لوشا في المقطم
نسخة مختلفة.. أحمد ناجي: شامم ريحة البريميرليج في الدوري المصري هذا الموسم
بعد شائعات عزلها .. لميس الحديدي تطمئن الجمهور على حالة «أنغام» الصحية
ننشر أسماء مُصابي انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي «أسوان/القاهرة»
«شوية ذباب إلكتروني».. بدرية طلبة تكشف حقيقة الاتجار في الأعضاء البشرية | فيديو
حديث صلاة التسابيح.. اعرف ماذا يقرأ فيها وكيفية أدائها
«ريان»: خطة إعادة احتلال غزة تحدٍ صارخ للشرعية الدولية ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية
خالد الغندور يكشف حقيقة استفسار الزمالك عن قيد بارون أوشينج
بعد التعادل.. «ريبيرو» يرد على الإعلام: سأركز على عملي ولن أعلق على آراء الصحفيين
وليد عبد اللطيف يشيد بفوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا |فيديو

علا محمد

أكد وليد عبد اللطيف، لاعب منتخب مصرالسابق، أن نادي الزمالك استحق الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2025-2026، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

وأوضح وليد عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استطاع في السيطرة على مجريات المباراة ونجح في قراءة فكر على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا.

وتابع وليد عبداللطيف، أن شيكو بانزا من الصفقات المميزة التي نجح الزمالك في التعاقد معها وظهر بشكل جيد في مباراة سيراميكا، مؤكداً أن اللاعب لديه الكثير ليقدمه للفريق، مشيداً بالمستوي الذي ظهر به آدم كايد في مباراة أمس.


وأتم وليد عبد اللطيف، أن يانيك فيريرا يعلم أن جماهير الزمالك لديها نهم لتحقيق الفوز، وكانوا من العوامل المحفزة للاعبين، وقدّم أوراق أعتماده للجماهير الزمالك.

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أنهيت علاقتي الإيجارية بالتراضي ودون تعويض.. فيديو

حالة الطقس غدًا

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟

الإيجار القديم

الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: استقالة بشارة بحبح من وفد التفاوض الأمريكي بشأن غزة

الشيخ حمود الحناوي

شيخ عقل الموحدين الدروز في السويداء يشن هجوما على حكومة دمشق

أرشيفية

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزر كوريل بروسيا

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

