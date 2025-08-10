وليد عبد اللطيف يشيد بفوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا |فيديو

أكد وليد عبد اللطيف، لاعب منتخب مصرالسابق، أن نادي الزمالك استحق الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2025-2026، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

وأوضح وليد عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استطاع في السيطرة على مجريات المباراة ونجح في قراءة فكر على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا.

وتابع وليد عبداللطيف، أن شيكو بانزا من الصفقات المميزة التي نجح الزمالك في التعاقد معها وظهر بشكل جيد في مباراة سيراميكا، مؤكداً أن اللاعب لديه الكثير ليقدمه للفريق، مشيداً بالمستوي الذي ظهر به آدم كايد في مباراة أمس.



وأتم وليد عبد اللطيف، أن يانيك فيريرا يعلم أن جماهير الزمالك لديها نهم لتحقيق الفوز، وكانوا من العوامل المحفزة للاعبين، وقدّم أوراق أعتماده للجماهير الزمالك.