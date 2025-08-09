السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

قدمت مذيعه صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطيه عن تداول على بعض المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وفاة الطبيبة سلمي حبيش بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتي كانت تقضي فترة الامتياز بكلية طب قصر العيني، بسبب ضغط العمل والاجهاد، ولكن الحقيقة غير ذلك تماما حسب بيان أصدرته جامعة القاهرة لكشف ملابسات وفاة طبيبة الامتياز.

وأصدرت جامعة القاهرة ببان تكشف فيه كافة تفاصيل وفاة الطبيبة سلمي حبيش مؤكدة أن الطبيبة كانت تقضي فترة الامتياز بكلية طب قصر العيني، ووافتها المنية مساء أمس.

تتقدم جامعة القاهرة بخالص التعازي والمواساة لأسرتها وزملائها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وإذ تعرب الجامعة عن أسفها لفقدان إحدى طبيباتها الشابات، فإنها تؤكد، وفق الثابت من التقارير الطبية وملابسات الواقعة، أن سبب الوفاة لم يكن مرتبطًا بالإجهاد أو ضغط العمل، كما تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.