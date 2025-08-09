عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

يرغب كثيرون في تقوية المناعة بشكل طبيعي ولكن الموضوع لا يقتصر على نوعية الطعام بل هناك عدد كبير من العادات الصحية التى يجب الالتزام بها.

ووفقا لما جاء في brownhealth نعرض اهم العادات التى تساعد في تقوية المناعة.

ممارسة الرياضة بانتظام

استهدف 30 دقيقة يوميًا خمس مرات في الأسبوع وامزج بين تمارين القلب وتمارين القوة.

لا تدخن

الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لجسمك و إذا كنت تدخن، فهناك دعم متاح لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين.

إدارة التوتر

يواجه الجميع التوتر في الحياة ولكن عندما يصبح هذا التوتر مزمنًا، فقد يضعف جهاز المناعة لديك ويمكنك إيجاد طرق لإدارة التوتر والشعور بتحسن عقليًا وجسديًا.

احصل على اللقاحات الموصى بها

نحن محظوظون جدًا لأن لدينا لقاحات متاحة لمساعدتنا في مكافحة الأمراض الشائعة مثل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي وكوفيد-19 . تأكد من مواكبة لقاحاتك.

تحكم في وزنك

يُسبب الوزن الزائد ضغطًا على العديد من أجهزة الجسم، بما في ذلك جهاز المناعة و يُعدّ تناول الطعام الصحي من أفضل الطرق للتحكم في وزنك، وسيساعدك في الحفاظ على صحتك من خلال دعم جهاز المناعة لديك بالأطعمة المغذية.

احصل على قسط كافٍ من النوم

يُعدّ النوم ضروريًا لحياة صحية، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالنوم من سبع إلى تسع ساعات يوميًا للبالغين الأصحاء كما أن نومك وجودة نومك يمكن أن يؤثرا على جهاز المناعة لديك وإذا كنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم بانتظام، فهناك طرق لتحسين نومك .

مارس عادات النظافة الجيدة

من أبسط الطرق وأكثرها فعالية للحفاظ على صحتك غسل يديك جيدًا وبشكل متكرر.