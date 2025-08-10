محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

قدّم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واجب العزاء والمواساة لأسرة سعيد محمد عبد الحميد العامل بقطاع تحسين البيئة بحي ثان الزقازيق والذي توفي اليوم أثناء تأدية عمله وذلك بمسقط رأسه بقرية كفر الحمام التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

قدّم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

وخلال تأدية واجب العزاء قدم محافظ الشرقية إعانه مالية عاجلة لأسرة المتوفى معرباً عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم، وموجهاً وكيل وزارة التضامن الإجتماعي باتخاذ اللازم نحو صرف المساعدات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسرة.

وفي لفته إنسانية كلف المحافظ رئيس حي ثان بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع أبناء الفقيد بما يضمن لهم مصدر دخل كريم يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في الوقوف إلى جانب أبنائها ومراعاة الحالات الإنسانية وتقديم كافه أوجه الدعم والمساندة لهم.

من جانبها أعربت أسرة الراحل الكريم عن تقديرهم لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة لهم وتلبية إحتياجاتهم.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وأحمد ضاحي رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.