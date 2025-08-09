دي حقوقه ولازم توفى .. محافظ الشرقية يكشف حجم تعويضات أسرة شهيد العمل سعيد عابدين

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بعامل النظافة عم «سعيد» الذي وافته المنية أثناء تأدية عمله، واصفا المشهد بأنه «مشرف له ولأهله، ولكل عامل يقوم بمهامه، رغم الشعور بالحزن».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» مساء السبت، إن «التوقيت الذي كان ينظف فيه الشارع لم يكن به بشر آخرون، وهذا دليل على التزامه بمواعيد وردياته، وأنه يتقي الله دون أن يراه أحد أو يراقبه».

واعتبر أن تفاني عم «سعيد» هو رد عملي على من يدعي أن الناس لا تعمل، مؤكدا أن «الناس متواجدة وتشتغل على الأرض وتحب البلد، من يعمل هذا من تلقاء نفسه، فهذا دليل نابع من حب داخلي»، لافتا إلى أنه ينتمي لأسرة متوسطة الدخل، و«تعيش بالكاد وكان راضيا ومجتهدا في عمله لا يشتكي».

وأكد أن المحافظة «لن تتخلى عن أسرة الفقيد»، مشيرا إلى متابعته الموقف منذ الصباح وتواجد رئيس الحي مع الأسرة لإنهاء كل الإجراءات إلى جانب ذهابه لحضور العزاء، مشددا أن ما سيتم تقديمه للأسرة هو «حق أصيل وليس منّة من أحد».

واستجاب المحافظ لمناشدة شقيق المتوفى ورغبة الأسرة في تعيين الابن الأكبر البالغ من العمر 30 عامًا والعاطل عن العمل، مكان والده، قائلا: «طلب بسيط جدًا، وإن شاء الله سيتم، ولكي يكون الوعد صريحا، هو لا يكون تعيينا بل تعاقدا وسيتم اتخاذ إجراءاته كاملة بإذن الله دون تأخير، وسيكون في درجة أفضل من والده».

وشيّع المئات من أهالي قرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عصر اليوم السبت، جثمان سعيد محمد عبدالحميد، عامل النظافة بحي ثان الزقازيق، الذي وافته المنية صباح اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية عمله، عن عمر ناهز 54 عامًا.