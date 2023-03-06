عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان منطقة القمانة بنجع حمادى يشكون استمرار انقطاع الكهرباء

صدى البلد

استغاث أهالي منطقة القمانة - التابعه لمركز نجع حمادى -  محافظة قنا ، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار وتكرار انقطاع التيار الكهربائى بصورة مفاجئة، دون إعلان مسبق من هندسة الكهرباء.

قال المواطن ناصر قناوى  ، أحد أهالي المنطقة فى رسالته: “نعانى نحن أهالي منطقة القمانة ونجع عمران و الغربى بهجوره - التابعه لمركز نجع حمادى -  محافظة قنا من انقطاع التيار الكهربائي  لعدة مرات فى اليوم ولفترات طويلة منذ أكثر من سنة ما يؤدي لكثير من الأضرار الأخرى منها عدم وصول المياه للكثير من المنازل التى تعتمد على المواتير ونحن فى أشد الحاجة إلى المياه فى ظل انتشار الفيروسات  للمحافظة على النظافة الشخصية لعدم انتشار الأمراض”.

وأضاف: “انقطاع التيار الكهربائي يستمر لعدة أيام وعند عودته يكون غير مستقر، وهذا خطر على الأجهزة الكهربائية والثلاجات ما يتسبب في تلف بعض الأجهزة الكهربائية”.


وناشد أهالي القرية، المسئولين بشركة توزيع الكهرباء، العمل على حل هذه الشكوى فى أسرع وقت ممكن رأفة بحال الأهالى.

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

01126362515

 

txt

سكان شارع الغواص عبد العزيز شحاتة بمدينة نصر يستغيثون من الحواجز الحديدية

txt

انتشار الكلاب المسعورة يفزع أهالي قرية جهينة القبلية بالشرقية

txt

تسنيم متغيبة عن منزلها وأسرتها تطلب مساعدة أهل الخير

اقرأ أيضا:

أهالي عرب مطير في أسيوط يشكون كثرة انقطاع الكهرباء وتعرض الأجهزة للتلف


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

قطاع الكهرباء محافظة قنا انقطاع الكهرباء التيار الكهربائى شركة توزيع الكهرباء انقطاع التيار الكهربائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شهادة الـ 18 %.. تنبيهات عاجلة للعملاء وكل ما تريد معرفته عن التجديد والاستحقاق

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سقوط مدوي وفضيحة أخلاقية في صن داونز قبل مواجهة الأهلي

الانفجارات مرعبة.. ليلة صعبة على أهالي الشرقية بعد حريق مصنع طوب بأبوحماد

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

صيام النصف من شعبان 2023 هل غدا أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

ترشيحاتنا

تحف فنية تذكارية.. صناعة النخيل بسيوة تجذب زوار الواحة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم .. فيديو

وزير الصحة : 1 من بين كل 58 طفلا في العالم مصاب بـ التوحد

وزيرا التعليم والشباب يزوران مدرسة مصر الجديدة النموذجية.. اليوم

أخبار التكنولوجيا| هل يمكن للهواتف المحمولة إصابة المستخدمين بالسرطان؟.. وأفضل هاتف شبابي من أوبو في السوق المصري

استغاثات وانفجارات.. مشاهد مرعبة من حريق مصنع طوب الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. شقيقة محمد رمضان تبهر متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

شهادة الـ 18 %.. تنبيهات عاجلة للعملاء وكل ما تريد معرفته عن التجديد والاستحقاق

رجال أعمال وصنايعية وأبو صفارة مفاجأة.. 8 ممثلين يغيرون جلدهم في دراما رمضان

اختبر تركيزك.. هل وجدت راقصة الباليه بين طيور الفلامنجو.. شاهد الحل

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ