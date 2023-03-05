مناشدة عاجل من أحمد موسى لـ وزير الداخلية بشأن السائحين |شاهد

ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزير الداخلية بإنهاء إجراءات وصول السائحين لمصر في المطارات من قبل ضباط الجوازات.



وقال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد: أناشد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تسهيل مرور الراكب بعد ختم ضابط الجوازات.

حركة السائحين



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن :"بتكلم في كل حاجة تسهل حركة السائحين، ويجب عدم تأخير حقائب الركاب عن موعدها في المطارات".



وتابع أحمد موسى، أن :"تسهيل حركة الركاب في المطارات لتشجيع السياحة، وفي حاجات لازم تنتهي من قاموسنا ومحتاجين ننظر لعدة أمور في هذا السياق".