عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مناشدة عاجل من أحمد موسى لـ وزير الداخلية بشأن السائحين |شاهد

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزير الداخلية بإنهاء إجراءات وصول السائحين لمصر في المطارات من قبل ضباط الجوازات.

txt

المؤخر مليار يورو.. تعليق ناري من أحمد موسى على فيديو عريس العراق


وقال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد: أناشد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تسهيل مرور الراكب بعد ختم ضابط الجوازات.

 

حركة السائحين


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن :"بتكلم في كل حاجة تسهل حركة السائحين، ويجب عدم تأخير حقائب الركاب عن موعدها في المطارات".


وتابع أحمد موسى، أن :"تسهيل حركة الركاب في المطارات لتشجيع السياحة، وفي حاجات لازم تنتهي من قاموسنا ومحتاجين ننظر لعدة أمور في هذا السياق".

أحمد موسى وزير الداخلية المطارات ضباط الجوازات الجوازات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

السعودية..إعلان عاجل من البنك المركزي بشأن مواعيد العمل بشهر رمضان وإجازة الأعياد

أسامة نبيه يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل لقاء الترجي

السلعة الوحيدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-3-2023

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

ترشيحاتنا

دار الإفتاء: الدعاء في ليلة النصف من شعبان بألفاظ مخصوصةٍ مستحب شرعًا

هيئة قناة السويس: تعويم السفينة الجانحة استغرق 4 ساعات فقط

معتدلة معظم الأيام.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال شهر رمضان

وزير الشباب يهنىء محمد صلاح على تصدره ترتيب هدافى ليفربول التاريخيين بالدورى الإنجليزي

الحق قدم 20 فرصة عمل خالية تعلنهم القوي العاملة

التخلي عن زيلينسكي.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة عن نهاية الصراع في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير لحمة.. طريقة تحضير المسقعة بوصفة اقتصادية

صبغة شعر شهيرة تسبب كارثة لشاب في بريطانيا

ماذا يحدث لبشرتك عند دهنها بزيت الزيتون؟

كلاكيت تالت مرة.. حلا شيحة تثير الجدل بدون حجاب

فيديو

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

بأقل 40% من السوق.. أسعار وأماكن بيع السلع الغذائية وياميش رمضان

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ