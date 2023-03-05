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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفضلية لـ بوتين.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف نقطه ضعف واشنطن أمام موسكو

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

اعترف ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الولايات المتحدة متخلفة كثيرًا عن روسيا في الصناعات العسكرية.

ولفت ريتر الانتباه إلى “حقيقة أن روسيا تنتج أسلحة وذخائر على مدار الساعة، وبالتالي لا تواجه مشاكل معها، على عكس حلف الناتو”.

وقال: “الآن اطرح السؤال: كيف تسير الصناعة العسكرية الأمريكية؟ هل نصنع الأسلحة 24 ساعة في اليوم؟ هل نقوم بتطوير مصانع جديدة؟  لا!”.

وأضاف: “في الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة الإصرار على أنها قادرة على تحقيق نصر استراتيجي على موسكو، وواشنطن لن تنجح أبدا”.

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وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا تنتج ثلاثة أضعاف صواريخ الدفاع الجوي سنويًا عن الولايات المتحدة، وبشكل عام، تنتج صناعة الدفاع في البلاد نفس العدد تقريبًا من الصواريخ لأغراض مختلفة مثل جميع الدول الأخرى في العالم مجتمعة.

واشنطن الناتو روسيا الولايات المتحدة بوتين موسكو فلاديمير بوتين الصناعات العسكرية

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