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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبير صبري عن دورها في مسلسل جميلة: مختلف ويشهد صراعات

عبير صبري
عبير صبري

تحدثت الفنانة عبير صبري، عن دورها في مسلسل جميلة، قائلة: المسلسل حلو أوي..وأقدم شخصية مختلفة تماما عن الأدوار السابقة.

أضافت "عبير صبري" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،:" شخصيتي في المسلسل مختلفة وملئية بالصراعات..بحاول أرجع طليقي بكل الطرق من زوجته الأخرى وهي ريهام حجاج".

واسترسلت: زوجي في المسلسل الفنان هاني عادل، والمسلسل مليء بالتشويق والإثارة، ويضم كوكبة من كبار النجوم والفنانين.

وأكملت: هناك منافسة بين كل المشاركين في المسلسل، ولا يوجد ما يعرف بالغيرة والتنافس، متابعة:" كلنا بنشتغل مع بعض عشان نقدم مسلسل حلو".
 

عبير صبري الفنانة عبير صبري مسلسل جميلة ريهام حجاج الفنان هانى عادل اخبار التوك شو

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