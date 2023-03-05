عبير صبري عن دورها في مسلسل جميلة: مختلف ويشهد صراعات

تحدثت الفنانة عبير صبري، عن دورها في مسلسل جميلة، قائلة: المسلسل حلو أوي..وأقدم شخصية مختلفة تماما عن الأدوار السابقة.

أضافت "عبير صبري" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،:" شخصيتي في المسلسل مختلفة وملئية بالصراعات..بحاول أرجع طليقي بكل الطرق من زوجته الأخرى وهي ريهام حجاج".

واسترسلت: زوجي في المسلسل الفنان هاني عادل، والمسلسل مليء بالتشويق والإثارة، ويضم كوكبة من كبار النجوم والفنانين.

وأكملت: هناك منافسة بين كل المشاركين في المسلسل، ولا يوجد ما يعرف بالغيرة والتنافس، متابعة:" كلنا بنشتغل مع بعض عشان نقدم مسلسل حلو".

