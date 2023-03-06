حبس شخص لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق الاحتيال.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

قسم شرطة السلام

وتبلغ لقسم شرطة السلام أول من عدد من المواطنين مقيمين بدائرة القسم قرروا بتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، لقيامه بإيهامهم بأنه وسيط لإحدى شركات التمويل وصرف القروض وإحضارهم لمقر الشركة الكائن بدائرة القسم لإستلام قيمة القروض ، والتوقيع على إيصالات أمانة بقيمة القرض مقابل دفع عمولة له .



وعقب ذلك يقوم بتحصيل الأقساط الشهرية منهم لتسليمها للشركة، إلا أنهم اكتشفوا عدم قيامه بتسديد تلك الأقساط تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.