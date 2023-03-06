تزيد من خطر الإصابة بالسرطان 3 مرات.. أخطاء أثناء شرب القهوة إياك تكرارها

هناك الكثير من الناس الذين لا يستطيعون الاستغناء عن القهوة في الصباح والمساء حيث تساعد الناس على البقاء في حالة تأهب جسديًا وعقليًا لأنها تعتبر مصدرًا شائعًا للكافيين، كما أن تناول القهوة اليومي له عدد من المزايا الصحية. يمكنك بالفعل إنقاص الوزن مع القهوة.

حتى خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب قد ينخفض، وفقًا لجامعة هارفارد T.H للصحة العامة كما أن تناول القهوة بانتظام يقلل من عرضة الوفاة المبكرة. لذلك لجني كل هذه الفوائد من القهوة ، تأكد من أنك لا ترتكب أخطاء القهوة التالية وفقا لموقع بولد سكاي الهندي :

1. زيادة جرعة الكافيين



الكافيين مسؤول عن الفوائد المحفزة للقهوة. في حين أن القهوة يمكن أن تقدم دفعة طاقة مؤقتة وتساعد في تعزيز الانتباه ، فإن تناول الكثير منها قد يضر بصحتك. يزيد استهلاك الكافيين المفرط من مخاطر الأرق وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب. لذلك ، قلل من استهلاكك اليومي من الكافيين بما لا يزيد عن ثلاثة أكواب.

2. عدم تناول كمية كافية من الماء



قد ينتج جسمك المزيد من البول نتيجة لتناول القهوة ، مما قد يؤدي إلى الجفاف. في حين أن البقاء رطبًا بشكل صحيح طوال اليوم أمر ضروري ، فإن شرب كمية كافية من الماء أمر بالغ الأهمية بشكل خاص إذا كنت تشرب القهوة. ارتبط الجفاف بمجموعة من الآثار الصحية الضارة ، مثل التعب والصداع وضعف الوظيفة الإدراكية. لذا ، ابق رطبًا.

3. استخدام نوع رديء من القهوة



يتم تحديد جودة ونكهة قهوتك ليس فقط من خلال عملية تحضيرها ، ولكن أيضًا من خلال نوع حبوب القهوة التي تستخدمها. لذلك إذا كنت تستخدم حبوب البن القديمة ، فأنت تعرض صحتك للخطر.

4. إضافة الكريمة المخفوقة



يفضل الكثير من الناس إضافة الكريمة المخفوقة إلى قهوتهم لتعزيز النكهة ، لكن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وغيرها من الآثار الصحية الضارة.

5. إضافة السكر الزائد



تحتاج إلى التوقف عن إضافة المزيد من السكر إلى قهوتك. يجب أن تكون حامضة بعض الشيء. توقف عن وضع المزيد من السكر في قهوتك. يجب أن يكون لها طعم حامض خافت. يمكن أن يؤدي إضافة السكر الزائد في النهاية إلى تراكم أكبر للدهون ، والذي قد يتطور بعد ذلك إلى مرض الكبد الدهني ، وهو عامل مساهم في مرض السكري ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. في الواقع ، يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف إلى تعزيز الالتهاب المزمن وضغط الدم ، وكلاهما من الأسباب المرضية الرئيسية لأمراض القلب.



6. تناول القهوة ساخنة جدا



أظهرت دراسة حديثة نُشرت في PubMed أن شرب المشروبات الساخنة مثل الماء الساخن والشاي والقهوة يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء. المشروبات شديدة السخونة يمكن أن تضر بالمريء وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان ثلاث مرات لذا دع قهوتك تبرد قبل شربها لتقليل المخاطر.

7. القهوة قبل النوم



القهوة مفيدة عندما تحتاج إلى السهر طوال الليل. ولكن ليس من الجيد تناول القهوة قبل النوم مباشرة لأنها تجعلك تشعر بالنعاس ويمكن أن تصيبك بالصداع الذي يتحول إلى صداع نصفي وتوتر وقلق وتغيرات مزاجية.