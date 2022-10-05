ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم؟

كشفت دارسة أن الأشخاص الذين يستحمون قبل ساعة أو ساعتين من موعد النوم ينامون بشكل أسرع من الذين لا يفضلون الاستحمام في هذا التوقيت.

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الفوائد الصحية للاستحمام قبل النوم وفقا لموقع Every Day Health.

1- تعزيز النوم

يساعد الاستحمام بالماء الدافئ ليلًا على تعزيز القدرة على النوم، لأنه يساهم في الشعور بالراحة واسترخاء العضلات المؤلمة والمتيبسة وتخفيف التوتر والقلق.



تهدئة آلام المفاصل..

يمكن لمرضى التهاب المفاصل التغلب على الأعراض التي تزداد سوءًا في الليل عن طريق الاستحمام قبل النوم بالماء الدافئ، لأنه يساعد على تخفيف الألم وتقليل التورم.



تخفيف أعراض التهاب المفاصل التي تزداد سوءًا في المساء عن طريق الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم، حيث يساعد على تخفيف الألم وتقليل التورم.

3- تقليل التوتر والقلق..

للاستحمام قبل النوم تأثيرات إيجابية على الصحة الجنسية، إذ يساهم في تحسين المزاج وتقليل الشعور بالتعب وتهدئة العقل وتخفيف التوتر والقلق والسيطرة على أعراض الاكتئاب.

4- علاج نزلات البرد..

يساهم الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم في علاج نزلات البرد، ويرجع السبب إلى البخار المنبعث من المياه، حيث يساعد على تقليل احتقان الأنف وتحسين عملية التنفس.

5- ترطيب البشرة..

الاستحمام بالماء البارد ليلًا يلعب دورًا كبيرًا في ترطيب البشرة، على عكس الماء الساخن الذي يسبب جفاف الجلد، بسبب تجريده من الزيوت التي تفرز من المسام طبيعيًا.

6- تقوية المناعة..

يساهم الاستحمام قبل النوم بالماء البارد في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا والفيروسات، بحسب بعض الدراسات.

7- خفض ضغط الدم..

أظهرت بعض الدراسات، أن الاستحمام بالماء الدافئ ليلًا

وكشفت إحدى الدراسات، أن الاستحمام قبل النوم بساعة أو 3 ساعات بالماء الساخن يساعد كبار السن الذين يعانون من الأرق على النوم بشكل أسرع.

8-يعزز من صحة الجهاز الدوراني

يساعد الاستحمام بالمياه الدافئة على تحسين تدفق الدم، الأمر الذي يساعد مرضى فشل القلب من خلال ازدياد سرعة نبضات القلب وتوسيع الأوعية الدموية.