عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم؟

الاستحمام قبل النوم
الاستحمام قبل النوم

كشفت دارسة أن الأشخاص الذين يستحمون قبل ساعة أو ساعتين من موعد النوم ينامون بشكل أسرع من الذين لا يفضلون الاستحمام في هذا التوقيت.

 

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الفوائد الصحية للاستحمام قبل النوم وفقا لموقع Every Day Health.

 

1- تعزيز النوم

يساعد الاستحمام بالماء الدافئ ليلًا على تعزيز القدرة على النوم، لأنه يساهم في الشعور بالراحة واسترخاء العضلات المؤلمة والمتيبسة وتخفيف التوتر والقلق.


 تهدئة آلام المفاصل..

يمكن لمرضى التهاب المفاصل التغلب على الأعراض التي تزداد سوءًا في الليل عن طريق الاستحمام قبل النوم بالماء الدافئ، لأنه يساعد على تخفيف الألم وتقليل التورم.


 تخفيف أعراض التهاب المفاصل التي تزداد سوءًا في المساء عن طريق الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم، حيث يساعد على تخفيف الألم وتقليل التورم.

 

3- تقليل التوتر والقلق..

للاستحمام قبل النوم تأثيرات إيجابية على الصحة الجنسية، إذ يساهم في تحسين المزاج وتقليل الشعور بالتعب وتهدئة العقل وتخفيف التوتر والقلق والسيطرة على أعراض الاكتئاب.

 

4- علاج نزلات البرد..

يساهم الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم في علاج نزلات البرد، ويرجع السبب إلى البخار المنبعث من المياه، حيث يساعد على تقليل احتقان الأنف وتحسين عملية التنفس.

 

5- ترطيب البشرة..

الاستحمام بالماء البارد ليلًا يلعب دورًا كبيرًا في ترطيب البشرة، على عكس الماء الساخن الذي يسبب جفاف الجلد، بسبب تجريده من الزيوت التي تفرز من المسام طبيعيًا.

 

6- تقوية المناعة..

يساهم الاستحمام قبل النوم بالماء البارد في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا والفيروسات، بحسب بعض الدراسات.

 

7- خفض ضغط الدم..

أظهرت بعض الدراسات، أن الاستحمام بالماء الدافئ ليلًا

 

وكشفت إحدى الدراسات، أن الاستحمام قبل النوم بساعة أو 3 ساعات بالماء الساخن يساعد كبار السن الذين يعانون من الأرق على النوم بشكل أسرع.

 

8-يعزز من صحة الجهاز الدوراني

يساعد الاستحمام بالمياه الدافئة على تحسين تدفق الدم، الأمر الذي يساعد مرضى فشل القلب من خلال ازدياد سرعة نبضات القلب وتوسيع الأوعية الدموية.

تقوية المناعة ألتهاب المفاصل تقوية الجهاز المناعي تحسين المزاج التوتر والقلق الاستحمام قبل النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

لم يلحظه أحد .. خطأ لغوي فادح على قميص الأهلي الجديد

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

لا أهلي ولا زمالك.. نادِ مصري مفاجأة يفاوض يوسف البلايلي| خاص

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

موضوعات متعلقة

فراخ ميتة ولحوم فاسدة.. طبيب يفجر مفاجاة عن شاورما الشارع

طبيب يوضح أهمية الفلفل الحار والبطيخ والشوكولاتة على الرغبة الجنسية

ترشيحاتنا

أشهر 5 سيارات مستعملة تبدأ بـ 110 آلاف جنيه في مصر| صور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

أسعار الذهب تتراجع 17 جنيهاً للجرام بنهاية تعاملات اليوم

فجرت قطار بضائع وأسلحة إسرائيلية| معلومات عن البطلة فرحانة حسين سالم

انفراجة مرورية بوسط القاهرة بعد فتح شارع 26 يوليو.. صور

خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد المصري في 8 سنوات .. 15 مطلبا يجب تنفيذها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم؟

تبكي عندما تتألم .. نصيحة من هاني الناظر للرجال المتزوجين

فائدة جديدة لعقار الفياجرا .. تعالج أشرس أنواع السرطان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب الأحمر يوميا ؟

فيديو

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السيارات في مصر.. ڤيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ