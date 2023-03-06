صلاح يحطم الأرقام القياسية مع الريدز بعد تسجيل 129 هدفا

أشاد الإعلامي عمرو خليل، على قدرات نجمه المصري محمد صلاح، بعد وصوله إلى صدارة ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ، إثر تسجيله هدفين في مباراة الريدز ضد مان يونايتد التي انتهت بفوز الأول بسباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

عمرو خليل: نحن محظوظون أننا نعيش في عصر محمد صلاح

وقال عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، :"نحن محظوظون أننا نعيش في عصر محمد صلاح.. شبه ملايين المصريين اللي عافر وكافح وحفر في الصخر، وجري وراه حلمه.. صلاح حطم الأرقام القياسية ".

وأشار، إلى أن محمد صلاح، استطاع تحطيم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه الإنجليزي، آخرها تحطيم الرقم القياسي لأسطورة الريدز روبي فاولر، الذى سجل 128 هدفا طوال تاريخه مع النادي الإنجليزي، وهو ما نجح الفرعون المصري اليوم فى تحقيقه أمام مانشستر يونايتد فى المباراة المقامة حاليا على ملعب "آنفيلد".

وواصل:"محمد صلاح نموذج لكل واحد بيحلم.. لا يعرف اليأس أو الفشل.. محمد صلاح حمل أحلامه من نجريج إلى كافة دول أوروبا وصولا إلى بريطانيا.. مسيرة محمد صلاح درس وقدوة ومثل لكل إنسان".