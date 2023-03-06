عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح يحطم الأرقام القياسية مع الريدز بعد تسجيل 129 هدفا

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد الإعلامي عمرو خليل، على قدرات نجمه المصري محمد صلاح، بعد وصوله إلى صدارة ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ، إثر تسجيله هدفين في مباراة الريدز ضد مان يونايتد التي انتهت بفوز الأول بسباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

عمرو خليل: نحن محظوظون أننا نعيش في عصر محمد صلاح

 

وقال عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، :"نحن محظوظون أننا نعيش في عصر محمد صلاح.. شبه ملايين المصريين اللي عافر وكافح وحفر في الصخر، وجري وراه حلمه.. صلاح حطم الأرقام القياسية ".

 

وأشار، إلى أن محمد صلاح، استطاع تحطيم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه الإنجليزي، آخرها تحطيم الرقم القياسي لأسطورة الريدز روبي فاولر، الذى سجل 128 هدفا طوال تاريخه مع النادي الإنجليزي، وهو ما نجح الفرعون المصري اليوم فى تحقيقه أمام مانشستر يونايتد فى المباراة المقامة حاليا على ملعب "آنفيلد".

 

وواصل:"محمد صلاح نموذج لكل واحد بيحلم.. لا يعرف اليأس أو الفشل.. محمد صلاح حمل أحلامه من نجريج إلى كافة دول أوروبا وصولا إلى بريطانيا.. مسيرة محمد صلاح درس وقدوة ومثل لكل إنسان".

 

 

صلاح ليفربول محمد صلاح مان يونايتد الفرعون المصري مانشستر يونايتد الريدز الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

صيام النصف من شعبان 2023 هل غدا أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

زلزال جديد يضرب سوريا وتركيا

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

موضوعات متعلقة

بعد مشاركة أنجلينا صورة لسيدة المنوفية.. ناس كويسيين وزي الفل

إحدى المكرمات تطلب من قرينة الرئيس زيارة بيت الله الحرام

الباز: المرأة تعيش أزهى عصور التمكين في عهد الرئيس السيسي

الباز: هناك أشخاص داخل مؤسسات الدولة يعانون من أمراض العظمة.. فيديو

وفاء عامر تتاجر بأحلام البشر في مسلسل حضرة العمدة خلال رمضان

محطة الضبعة النووية: استيفاء موافقات تشغيل الرصيف البحري

استشاري جراحة القلب: الثقب بين البطينين أشهر العيوب الخلقية لدى الأطفال

استشاري جراحة القلب: نسبة نجاح العمليات للأطفال تصل إلى 97%

ترشيحاتنا

جريشة: بيريرا أفضل من كلاتنبرج.. ونجاحه يتوقف على معاونيه بلجنة الحكام

دعاء ليلة 14 من شعبان.. 18 كلمة تبدل همومك سعادة وضيقك بفرج

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

الزمالك يعيش ظروف صعبة بسبب أحاديث حول رحيل فيريرا

زلزال قوي يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين

قد تصيبك بمرض نادر يأكل المخ.. أمريكا تحذر من غسل الأنف عبر مياه الصنبور فما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال أعمال وصنايعية وأبو صفارة مفاجأة.. 8 ممثلين يغيرون جلدهم في دراما رمضان

اختبر تركيزك.. هل وجدت راقصة الباليه بين طيور الفلامنجو.. شاهد الحل

من الأحلى.. نجلاء بدر وبشرى وبوسى شلبي بفساتين مثيرة| شاهد

نشرة المرأة والصحة..بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب..محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ