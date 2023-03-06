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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز شباب العريش يتصدر مجموعته منفردا في دوري الناشئين برصيد 27 نقطة

فريق كرة القدم مركز
فريق كرة القدم مركز شباب العريش

تصدر فريق كرة القدم  للناشئين بمركز  شباب العريش محافظة  شمال سيناء،  المجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث في كرة القدم مواليد2005م، بعد تغلبه على فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف أحرزه اللاعب أحمد حكيم في الشوط الأول للمباراة التي تسيدها المركز ، ليحافظ لفريقه على الفوز ويرتفع رصيد المركز الى (٢٧) نقطة، ويصبح على قمة الدوري منفردا.


التصدي لضربة جزاء:

حاول لاعبو فريق الكهرباء الرجوع في الشوط الثاني للمباراة  لتعديل النتيجة، ولكن يقظة الدفاع وحارس المرمى أحمد طلعت الذي تمكن من التصدي لضربة جزاء قبل نهاية المباراة.

 

يتكون  الجهاز الفني والإداري للفريق  من: الكابتن عبدالله رستم رئيس قطاع كرة القدم، والكابتن أحمد بكر المدير الفني للفريق، والكابتن كرم مشعل مدرب حراس المرمى، والكابتن خالد مكاوي المدير الإداري، والكابتن أحمد خالد موشا إداري الفريق.

 

وقال ناصر العزازي مدير المركز ان فريق كرة القدم للناشئين بمركز شباب العريش  ،  يشارك لأول مرة في دوري القسم الثالث ، ويضم الفريق مجموعه متميزة من الناشئين مواليد ٢٠٠٢و٢٠٠٣و٢٠٠٤م.، ويعتبر الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم.

 

ويلقى الفريق دعم ورعاية  الدكتور رائد عبدالناصر رئيس مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بالمركز.
 

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العريش دوري الناشئين كرة القدم فريق

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