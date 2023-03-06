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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استغاثات وانفجارات والمحصلة جثتين.. تفاصيل ليلة صعبة على أهالي أبو حماد بالشرقية

صدى البلد

وسط أصوات إستغاثات بالمسئولين وإنفجارات وإشتعال النيران بصورة كبيرة داخل مصنع طوب بكفر العزازي ومع تعالي أصوات سيارات الإسعاف والتي بلغ عددهم قرابة 7 سيارات والتي تواجدات بمحيط الحادث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية مقاطع فيديو لنشوب حريق بالمصنع .

صرخات وإستغاثات وإنفجارات بحريق مصنع طوب بكفر العزازي

وعلي الفور تحركت قوات الحماية المدنية ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة وجاري حصر الخسائر المادية والبشرية والوقوف علي أسباب الحريق وتحرير محضر بالواقعة.

الإسعاف يدفع بـ 7 سيارات بمحيط حريق مصنع طوب كفر العزازي

ومن جانبه فقد دفع مرفق الإسعاف بالشرقية بقرابة 7 سيارات إسعاف بمحيط الحادث فيما رفعت مستشفيات ابوحماد والقرين حالتها إستعدادا لإستقبال اي مصابين جراء الحادث وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع  شخصين في حريق نشب بمصنع طوب بقرية كفر العزازي التابعة لمركز ومدينة ابوحماد وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفي ابوحماد والقرين وتم إخطار النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.

 

إندلاع حريق هائل بمصنع طوب بكفر العزازي

 

كانت الأجهزة الامنية تلقت إخطارا يفيد نشوب حريق بمصنع طوب بكفر العزازي وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة وجاري حصر الخسائر المادية والبشرية.

وبالإنتقال والفحص تبين إستقبال مستشفى ابو حماد "أحمد ص ش" 24 سنة عامل مقيم عرب الفدان "جثة هامدة" فيما استقبلت مستشفى القرين جثة مجهولة الهوية، وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفيات وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

الشرقية حريق هائل حريق مصنع طوب حريق بكفر العزازي النيابة العامة محافظة الشرقية

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