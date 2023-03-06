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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يضيء بشرتك.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار يوميا ؟

صدى البلد

يعتبر الخيار من الخضروات الصحية والمتوازنة التي لايجب التخلي عنها خلال يومك حيث أن فوائد تناول الخيار لاتتخيلها وفقا لindia.com

1. نظام مناعي قوي : يبقيك بصحة جيدة بفضل مضادات الأكسدة!
2. يضيء بشرتك: مزيج الفيتامينات والماء يجعل بشرتك متوهجة!
3. القضاء على الإمساك: بفضل احتوائه على كمية عالية من الألياف ، فهو يساعد على الهضم ويساعد على نمو الأمعاء
4. توازن السكر في الدم: يساعدك على تنظيم نسبة السكر في الدم

 

يحتوي الخيار على جميع المعادن والفيتامينات الضرورية فيه ، على الرغم من أنه يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية. هذا يرجع إلى حقيقة أن هذه الخضار الخضراء تتكون أساسًا من الماء.

وبالتالي ، فإن الماء يلبي احتياجاتك ويجعل قوامه طازجًا ومقرمشًا. 

طعم لذيذ يمكن إضافته إلى سندويش أو عشاء بارد. 

 

الخيار هو نكهة طازجة تجعل طعامك أكثر لذة.

فيما يلي ملخص لمحتويات الخيار:

السعرات الحرارية: 45
الدهون: 0 جرام
الكربوهيدرات: 11 جرام
البروتين: 2 جرام
الألياف: 2 جرام
فيتامين ج: 14٪
فيتامين ك: 62٪
المغنيسيوم: 10٪
البوتاسيوم: 13٪

 

استهلاك الخيار على أساس يومي. بهذه الطريقة ، توجه جسمك نحو التمتع بصحة جيدة كل يوم.

مضادات الأكسدة يساعد على الهضم الخضار الخيار خيار فوائد الخيار

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