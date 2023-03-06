يضيء بشرتك.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار يوميا ؟

يعتبر الخيار من الخضروات الصحية والمتوازنة التي لايجب التخلي عنها خلال يومك حيث أن فوائد تناول الخيار لاتتخيلها وفقا لindia.com
1. نظام مناعي قوي : يبقيك بصحة جيدة بفضل مضادات الأكسدة!
2. يضيء بشرتك: مزيج الفيتامينات والماء يجعل بشرتك متوهجة!
3. القضاء على الإمساك: بفضل احتوائه على كمية عالية من الألياف ، فهو يساعد على الهضم ويساعد على نمو الأمعاء
4. توازن السكر في الدم: يساعدك على تنظيم نسبة السكر في الدم
يحتوي الخيار على جميع المعادن والفيتامينات الضرورية فيه ، على الرغم من أنه يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية. هذا يرجع إلى حقيقة أن هذه الخضار الخضراء تتكون أساسًا من الماء.
وبالتالي ، فإن الماء يلبي احتياجاتك ويجعل قوامه طازجًا ومقرمشًا.
طعم لذيذ يمكن إضافته إلى سندويش أو عشاء بارد.
الخيار هو نكهة طازجة تجعل طعامك أكثر لذة.
فيما يلي ملخص لمحتويات الخيار:
السعرات الحرارية: 45
الدهون: 0 جرام
الكربوهيدرات: 11 جرام
البروتين: 2 جرام
الألياف: 2 جرام
فيتامين ج: 14٪
فيتامين ك: 62٪
المغنيسيوم: 10٪
البوتاسيوم: 13٪
استهلاك الخيار على أساس يومي. بهذه الطريقة ، توجه جسمك نحو التمتع بصحة جيدة كل يوم.