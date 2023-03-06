يضيء بشرتك.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار يوميا ؟

يعتبر الخيار من الخضروات الصحية والمتوازنة التي لايجب التخلي عنها خلال يومك حيث أن فوائد تناول الخيار لاتتخيلها وفقا لindia.com

1. نظام مناعي قوي : يبقيك بصحة جيدة بفضل مضادات الأكسدة!

2. يضيء بشرتك: مزيج الفيتامينات والماء يجعل بشرتك متوهجة!

3. القضاء على الإمساك: بفضل احتوائه على كمية عالية من الألياف ، فهو يساعد على الهضم ويساعد على نمو الأمعاء

4. توازن السكر في الدم: يساعدك على تنظيم نسبة السكر في الدم

يحتوي الخيار على جميع المعادن والفيتامينات الضرورية فيه ، على الرغم من أنه يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية. هذا يرجع إلى حقيقة أن هذه الخضار الخضراء تتكون أساسًا من الماء.

وبالتالي ، فإن الماء يلبي احتياجاتك ويجعل قوامه طازجًا ومقرمشًا.

طعم لذيذ يمكن إضافته إلى سندويش أو عشاء بارد.

الخيار هو نكهة طازجة تجعل طعامك أكثر لذة.

فيما يلي ملخص لمحتويات الخيار:

السعرات الحرارية: 45

الدهون: 0 جرام

الكربوهيدرات: 11 جرام

البروتين: 2 جرام

الألياف: 2 جرام

فيتامين ج: 14٪

فيتامين ك: 62٪

المغنيسيوم: 10٪

البوتاسيوم: 13٪

استهلاك الخيار على أساس يومي. بهذه الطريقة ، توجه جسمك نحو التمتع بصحة جيدة كل يوم.