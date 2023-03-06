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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الكهرباء لصدى البلد :تعويض تكلفة إنشاء محطات سيمنس خلال 5 سنوات

وزير الكهرباء ومحررة
وزير الكهرباء ومحررة صدى البلد

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عمل محطات سيمنس لتوليد الطاقة الكهربائية الثلاث بكامل طاقتها سيجعل مصر تعوض ثمن إنشائها فى خمس سنوات، وهذا مقابل ماتم توفيره من الوقود المستخدم .

وتابع شاكر  فى تصريح خاص  لصدى البلد أنه يتم توفير وقود بما يزيد عن مليار دولا سنويا، بسبب نظام الدورات المركبة ، التى انتقدها البعض وقت انشائها .

وأوضح الوزير أنه عند التفكير فى انشاء مشروع يتم التفكير على أساس علمى هدفه الحصول على الخدمة مع توفير الوقود نظرا لارتفاع اسعاره، ويمكن مصر من تصديره لتوفير العملة الصعبة.

وكانت شركة سيمنس قد فازت في يونيو من العام 2015، بأكبر عقد مُنفّرد تحصل عليه الشركة في تاريخها للتعاون مع مصر، من أجل تعزيز قدرات البلاد لتوليد الطاقة الكهربائية، بتكلفة 8 مليارات دولار.

وبعد 18 شهرا من تاريخ توقيع العقود، تمكنت سيمنس من تنفيذ المحطات الثلاث، وفى عاد 2018 افتتحها الرئيس السيسى .

وتعتمد المحطات الثلاث، التي تقع في بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، على الغاز الطبيعي بتكنولوجيا الدورة المركبة، وتبلغ القدرة الكهربائية للمحطة الواحدة 4,8 جيجاوات وبإجمالي قدرة تصل إلى 14,4 جيجاوات.

وتحتوي المحطات على 24 من توربينات سيمنس الغازية طراز H-Class، التي تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التي تتسم بها.

أهم المعلومات عن محطات سيمنس

1- تم إنشاء المحطات الثلاثة من طراز h.class الذى يستخدم لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة.

2- تعمل المحطات بتكنولوجيا الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها، بقدرة تبلغ 4800 ميجاوات لكل محطة .

3- تصل تكلفة المحطة إلى 2 مليار يورو بإجمالى 6 مليارات يورو للثلاث محطات.

4- تتكون كل محطة من 4 وحدات توليد.

5- تتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت، بقدرة 2400 ميجا وات.

6- تسهم فى تلبية 20% من إجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية

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